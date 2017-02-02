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Суббота, 25 февраля 2017 года, № 20


Когда откроются «Счастливые животные»?

Помещение есть, средства найдены, но начало работы центра все откладывается…

В прошлом году было принято решение о создании Центра современного обращения с животными «Счастливые животные», инициатором открытия которого выступили депутаты Ольга Пикула и Анна Зайцева. Основными задачами нового коммунального предприятия должны стать проведение вакцинации и стерилизации животных и контроль за их численностью.

Меткомбинат имени Ильича передал в собственность города здание по адресу ул. Чукарина (бывшая Куйбышева), 1 в Кальмиусском районе. Помощь приюту обещал оказать международный благотворительный фонд «4 лапы».

Вчера на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства Ольга Пикула подняла вопрос о сроках открытия центра «Счастливые животные». По ее словам, процесс сильно затягивается.

По информации директора департамента РЖКИ Игоря Бабека, работа в этом направлении ведется. Планируется подготовить со специалистами проектно-сметную документацию по проведению ремонта здания. Решается вопрос оформления лицензии на оказание ветеринарных услуг. Затем вопрос будет вынесен на апрельскую сессию городского совета. Уже назначен директор нового предприятия – им стал Анатолий Бахеркин, ранее занимавший должность главного технолога по регистрации и идентификации животных КП «Коммунальник». Кроме того, в расходной части городского бюджета на текущий год запланирована определенная сумма на содержание центра «Счастливые животные».

Соб. инф.  


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