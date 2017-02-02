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Суббота, 25 февраля 2017 года, № 20


Чтобы в городе было чисто

Фото Евгения Носенко: Использовать все возможности. Для поддержания чистоты у «Коммунальника» есть и техника, и люди – осталось добиться сознательности горожан, ведь предприятию нужно заключить еще около 8 тысяч договоров на вывоз ТБО.

Мариупольцев призывают заключать договоры на вывоз мусора

СогласновЂ‚законодательству Украины и нормативным документам, утвержденным на сессии городского совета, все юридические и физические лица, проживающие в Мариуполе постоянно, должны иметь договор на вывоз твердых бытовых отходов, или проще – мусора. Еще в 2011 году решением горсовета Мариуполя был определен исполнитель коммунальных услуг по сбору и вывозу ТБО на территории города, им стало КП «Коммунальник», которое оказывает данные услуги для многоэтажек, частного сектора, предприятий и организаций всех форм собственности. «Чтобы наш город был чистым и красивым и не тонул в потоках мусора, все его жители должны иметь договоры на вывоз ТБО», – заявил во время брифинга директор «Коммунальника» Владимир Антоненко.

На предприятии работает 330 человек, в 2016 году за бюджетные средства было куплено шесть новых мусоровозов на базе «Ford» объемом 15 куб. м и четыре – на базе «Isuzu» объемом 8 куб. м. Тогда же «Коммунальник» закупил и установил 950 пластиковых контейнеров.

Некоторые мариупольские абоненты пробовали хитрить, вывозить мусор на полигон ТБО самостоятельно и платить за это в разы меньше. Но чиновники напоминают, что перевозка бытовых отходов согласно законодательству может осуществляться только спецтранспортом, в данном случае принадлежащим КП «Коммунальник». При этом плата за вывоз мусора весьма демократична. Решением исполкома Мариупольского городского совета с 1 июня 2016 года утверждены следующие тарифы на услуги по вывозу ТБО: для населения – 52,26 грн (с НДС) за 1 куб. м; бюджетные учреждения, которые финансируются из местного бюджета, – 52,26 грн (с НДС) за 1 куб. м; прочие учреждения и предприятия города – 66,52 грн (с НДС) за 1 куб. м.

«В ходе нашей работы сотрудники инспекции заходят во все организации, дома частного сектора и проверяют наличие договоров на вывоз ТБО. Это делается не в карательных целях, а чтобы в городе была чистота и порядок», – говорит начальник инспекции по благоустройству Сергей Марчук.

Без документа – штраф

За отсутствие договора положена административная ответственность в виде штрафа: для физлиц от 340 до 1160 грн, для юридических – от 850 до 1700 грн.

Владимир Щербаков  


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