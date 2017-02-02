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Суббота, 25 февраля 2017 года, № 20


На обочине жизни

Фото Евгения Носенко: Без крыши над головой. Кто поможет бездомным мариупольцам?

Изменив отношение к бездомным, мы поможем не только им, но и себе

Их обходят стороной, боятся, осуждают, иногда жалеют. Некоторые пытаются помочь денежкой, едой и одеждой. Многие стараются просто не замечать обитателей социального дна. Таких людей без жилья и средств к существованию немало, а в последние несколько лет их количество возросло. Похоже, что точной информации о числе бездомных граждан в Украине не существует. Хотя по официальным данным Министерства социальной политики за 2016 год, лиц без определенного места жительства в нашей стране около 20 тысяч. Сотрудники социальных служб, волонтеры благотворительных организаций, помогающие этой категории населения, считают, что бездомных в разы больше.

Отверженные

Без крыши над головой люди оказываются по разным причинам. Наиболее частые из них – потеря работы, бегство от домашнего насилия, употребление наркотиков, алкоголизм, неспособность социализироваться после отбывания заключения. В зоне риска также сироты, одинокие старики, лица, страдающие психическими расстройствами. Последнее время к категории бездомных добавились люди, лишившиеся жилья в результате вооруженного конфликта на Востоке Украины и так и не сумевшие благополучно устроить свою жизнь в других городах. Сегодня в Украине действует Закон от 2 июня 2005 года «Об основах социальной защиты бездомных граждан и беспризорных детей». Согласно статье 17 данного закона, лицам без определенного места жительства должны предоставляться следующие услуги: временный приют, социальная, медицинская, юридическая, образовательная и реабилитационная помощь.

Однако, если копнуть глубже, оказывается, что социальная защита бездомных во многом осуществляется слабо. Так, в полумиллионном Мариуполе действует лишь один муниципальный приют. Директор городского центра для лиц без определенного места жительства Сергей Кравченко отметил, что в помещении приюта оборудовано 40 койко-мест. Нынешней зимой на базе центра был открыт стационарный пункт обогрева, который во время сильных холодов принимал до 70 человек. Однако переночевать бездомные там не могли, то есть снова возвращалисьвЂ‚туда,вЂ‚откудавЂ‚ивЂ‚пришли, – на улицу…

Нельзя вычеркивать

«Это же наши мариупольцы, которые по разным причинам оказались в сложной ситуации. Своим безразличием к бездомным мы создаем проблемы для всех жителей города», – считает депутат городского совета Нина Павлюк.

Однако утверждать, что власть бездействует, тоже не совсем верно. Нынешней зимой было принято решение установить не временные, как раньше, а стационарные пункты обогрева – не менее одного в каждом районе города. На сегодняшний день таких пунктов в Мариуполе 14. Они открыты на базе районных территориальных центров социального обслуживания, религиозных и общественных организаций, рынков и больницы.

«Стационарный пункт обогрева на базе нашего территориального центра принимает всех жителей Мариуполя, не только бездомных, – отметила директор терцентра соцобслуживаниявЂ‚Центрального района Анна Камарали. – Например, сюда может зайти и пенсионер, и мама с ребенком – словом, любой прохожий, который нуждается в том, чтобы согреться, немного передохнуть, выпить чашку чая».

При необходимости здесь готовы и покормить нехитрым горячим обедом – вермишелью быстрого приготовления, печеньем, бутербродами с кабачковой икрой.

Пункты-невидимки

Создание пунктов обогрева – дело, безусловно, хорошее. Но вот незадача: воспользоваться их услугами можно не в любое время суток. Например, пункты при территориальных центрах и администрациях рынков работают по графику этих организаций, с 8 до 17. То есть круглосуточными они отнюдь не являются.  

Нелегкая задача, оказывается, и просто отыскать местоположение пункта обогрева. Как рассказала Нина Павлюк, чтобы добраться, к примеру, до пункта на улице Сормовской, 8, что в Кальмиусском районе, ей пришлось пройти пешком сотни метров и даже преодолеть препятствие в виде ограждения, коих в данной местности немалое количество. Пункт «спрятан» в лабиринте служебных помещений различных служб, а по пути к нему не наблюдается ни одного указателя.

Труднодоступность пункта обогрева, очевидно, стала причиной того, что с момента его открытия (то есть в течение трех месяцев) его посетили…  пять человек! Для сравнения: в пункте обогрева, расположенном в самом центре Мариуполя – на проспекте Мира, 75, с декабря по февраль побывало 150 посетителей, из которых 22 – бездомные. Как видно, не намного  больше.

Депутат предлагает разместить пункты приема бездомных неподалеку от скопления лиц без определенного места жительства и сделать их круглосуточными, иначе в них просто нет смысла. НеобходимовЂ‚такжевЂ‚решитьвЂ‚вопрос с информированием населения – размещать сведения о местоположении пунктов обогрева и предоставляемых ими услугах не только в СМИ и на сайте горсовета, но и на информационных стендах, вывешивать объявления и указатели на улицах города.

«Следует разработать четкую стратегию по защите людей без определенного места жительства, – уверена Нина Павлюк. – Неправильно идти по пути организации разовых акций помощи.  Необходима постоянная, системная работа в этом направлении. Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, ежедневно нуждаются в обеспечении основных потребностей человека в пище, сне, тепле. Это очень болезненная проблема для нашего города. Голодные люди способны на все и представляют опасность для всех жителей».   

«Проблему бездомности необходимо решать комплексно, на общегосударственномвЂ‚уровне, объединив усилия власти, общественных организаций и благотворительных фондов, – считает главный специалист отдела по гуманитарным вопросам Мариупольского горсовета Юлия Прилипина. – Очень важно также действовать превентивно по предотвращению бездомности, работать с людьми из групп риска. Так, в территориальных центрах открыты так называемые школы безопасности: с пожилыми людьми проводят беседы юристы, правоохранители и другие специалисты, учат их, как не стать жертвой мошенников».

Поделиться едой – спасти жизнь

Депутат Нина Павлюк предложила обустроить специальные места, где каждый неравнодушный мариуполец мог бы оставить пакет с продуктами. По ее инициативе за домом №235 на проспекте Металлургов был оборудован «стенд для еды». Местные жители откликнулись незамедлительно: спустя пару часов после установки здесь уже появилось несколько маленьких и больших пакетов с хлебом, печеньем, конфетами и другими продуктами.


Татьяна Собецкая  


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