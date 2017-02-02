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Суббота, 25 февраля 2017 года, № 20


Преступление против народа Украины

Генеральные директора метпредприятий: блокада раскалывает фундамент экономической стабильности страны

Блокирование железнодорожного сообщения с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей уже привела к ряду негативных последствий. Запас угля на металлургических предприятиях Мариуполя достиг критической отметки, заводы вынуждены снижать свои мощности и отказываться от новых заказов. Под угрозой оказалась стабильная работа всей металлургической отрасли – одной из ведущих в экономике Украины.

Меткомбинат «Азовсталь» потерял треть заказов. «Наше предприятие уже не получает сырье из Авдеевки, – отметил генеральный директор меткомбината  «Азовсталь» Энвер Цкитишвили. – Сегодня мы «доедаем» свой уголь, работаем со своим коксом, который есть на складах. Из-за перебоев в поставках сырья комбинат работает вполовину своих мощностей. При этом есть заказы, чтобы подняться до 85%. В случае продолжения блокады сохраняется прямой риск полной остановки мариупольских меткомбинатов».

Людей, которые блокируют железнодорожные пути и не дают работать метпредприятиям, Энвер Цкитишвили называет врагами Украины, теми, кто преступил закон.

«Предприятия, находящиеся навЂ‚неподконтрольной территории, платят налоги здесь, в Украине, - отмечает Энвер Цкитишвили, - поэтому слова о том, что, покупая у них сырье, мы наносим ущерб нашей стране, – ложь. Настоящие патриоты Украины – не те, кто блокирует дороги, а те, кто под обстрелами восстанавливают Авдеевский коксохим, дают тепло в город и помогают нуждающимся семьям, детям, старикам продуктами, как Фонд Рината Ахметова. Люди, устроившие блокаду, своими действиями не помогают стране, а наоборот, расшатывают и подрывают ее экономику, можно сказать, убивают народ Украины».

По мнению генерального директора меткомбината имени Ильича Юрия Зинченко, блокада железнодорожного сообщения – это удар в спину всей промышленности Украины.

«С началом блокады меткомбинат имени Ильича испытывает большие недопоставки трех видов сырья, которые мы используем в основном металлургическом цикле. Это кокс, известняки и уголь марки «АС», который нужен для работы нашей аглофабрики. За февраль мы недополучили кокса порядка 35%. Весь кокс, который мы получаем, идет с Авдеевского коксохима, который, в свою очередь, снабжается углем как с контролируемой территории Украины, так и с неподконтрольной, которая сейчас блокируется. Недополучили известняка 50%, угля марки «АС» – 60%», – подчеркнул Юрий Зинченко.

Производство агломерата на комбинате сократилось на 16%, чугуна, стали и извести в среднем на 20%. По словам генерального директора, предприятие ежедневно несет убытки. 

Безусловно, металлурги работают над альтернативными поставками сырья, но надо понимать, что это влечет экономические и временные потери. Кроме того, блокада чревата для метпредприятий еще и имиджевыми потерями: из-за прекращения поставок комбинаты не могут производить продукцию и выполнять заказы.

«Мы очень надеемся, что здравый смысл и государственная политика возьмут верх над политическими амбициями и все-таки в ближайшее время блокада прекратится. В противном случае, если ситуация будет усугубляться, это приведет к полной остановке комбинатов», – сказал Юрий Зинченко.

Первые руководители мариупольских градообразующих предприятий уверены: если блокада железнодорожного сообщения в ближайшее время не будет снята, следует ожидать самых негативных последствий как для нашего города, так и в целом для страны. Возможные веерные отключения – меньшее из зол. Частичная или полная остановка крупных метпредприятий приведет к потере части экспортных рынков и к резкому сокращению валютной выручки. Бюджет недополучит сотни миллионов гривен от налогов, которые платят заводы. Это, в свою очередь, не лучшим образом отразится на курсе гривны. Десятки тысяч людей потеряют рабочие места. Все это грозит экономической и социальной катастрофой.

Татьяна Собецкая  


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