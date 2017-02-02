Суббота, 25 февраля 2017 года, № 20

Энергетический голод – результат блокады Фото facebook. No pasarán? Если не прекратить блокаду в ближайшее время, ее последствия почувствует вся Украина – от Мариуполя до Львова.



Из-за дефицита антрацитного угля останавливаются крупные промпредприятия Украины Прошел ровно месяц, как началась блокада Донбасса. Ссылаясь на борьбу с контрабандой и недопустимость торговли с оккупантами, активисты и популисты перекрыли железнодорожные ветки и несколько автодорог на линии условного разграничения. Участники акции требуют полностью отказаться от донбасского антрацита и перейти на сырье из ЮАР, Австралии и Китая. Однако, во-первых, его доставка займет как минимум 50-55 дней, разрыв придется компенсировать за счет ограничений генерации. Во-вторых, заграничный антрацит стоит гораздо дороже: по оценкам экспертов, Украина переплатит не менее 20 долларов за тонну. И платить за такой уголь придется не в гривнах, а в валюте. Чем это обернется? Очередным витком повышения тарифов, ростом цен на товары и услуги. Деблокаде мешают депутаты В эксклюзивном интервью газете «Ильичевец. Город» начальник ГУ НП в Донецкой области генерал Вячеслав Аброськин рассказал о ситуации с блокадой в Донбассе. «Заблокированы два железнодорожных переезда: один непосредственно в Бахмуте, второй в поселке Щербиновка. В результате один вагонный состав стоит на станции Кривой Торец, еще три – на станции Фенольная», – сообщил руководитель главка. «В Бахмуте, например, заблокирован и захвачен тепловоз, вся эта ситуация напоминает мне Зимбабве в кинофильмах, когда туземцы в масках захватывают паровозы и с криками и улюлюканьем на них катаются», – отмечает Вячеслав Аброськин. По его словам, организовали блокирование железнодорожных переездов народные депутаты Украины Семен Семенченко, Владимир Парасюк и Тарас Пастух. Круг лиц, имеющих отношение к блокировке движения железнодорожных составов, а также к захвату тепловоза в Бахмуте, установлен. Их численность – 161 человек, среди них есть и те, кто ранее привлекался к уголовной ответственности. По факту блокирования железнодорожных переездов и захвата тепловоза открыто уголовное производство по ст. 279 ч. 1, 2 («Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия») и ст. 278 ч. 1 УК Украины («Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна»). На вопрос, почему Национальная полиция не деблокирует железнодорожное сообщение, Вячеслав Аброськин ответил: «Решение данного вопроса лежит в политической плоскости, после того, как будет принято политическое решение, правоохранители выполнят все, что предусмотрено законодательством». Ради привлечения к себе внимания и увеличения числа сторонниковвЂ‚заинтересованные в этом лица не гнушаются грязными методами, включая попытку столкновения полиции с активистами. А цель? По-видимому, дестабилизация ситуации на востоке страны. Депутат Семен Семенченко разместил в Интернете документ, якобы подписанный губернатором Донецкой области Павлом Жебривским, в котором дается команда о разблокировании дорог. По словам Вячеслава Аброськина, это фальшивка. Данный факт зарегистрирован, по нему проводится проверка. Семена Семенченко пригласили в отдел полиции для дачи пояснений, но он туда не явился. Первыми получили удар Одними из первых приняли на себя энергетический удар предприятия на временно неподконтрольной территории, которые, к слову, перерегистрировались в Украине и платят налоги нашему государству: Алчевский металлургический комбинат (Луганская область), Енакиевский металлургический завод (Донецкая область) и ПАО «Краснодонуголь» (Луганская обл.). Макеевский филиал Енакиевского метзавода будет остановлен 25 февраля, то есть сегодня. Активисты не скрывают радости по этому поводу: по их словам, они помешали торговле на крови. Блокирующие считают, что, закупая уголь в оккупированном Донбассе, Украина финансирует терроризм. Но при этом скромно умалчивают или вообще не задумываются о том, что закрытие украинских предприятий на неподконтрольных территориях обернется недополучением огромных средств в украинский госбюджет, а ведь те в прошлом году заплатили в гос­казну около 32 млрд грн. И тысячи украинцев, вынужденных жить и работать на неподконтрольных территориях, но на украинских предприятиях, остаются без работы, а значит, их семьи – без средств к существованию. Цепная реакция Энергетический голод не делит территории на подконтрольные и неподконтрольные, цепной реакции избежать не удастся. В Украине в критической ситуации целый ряд теплоэлектростанцийвЂ‚(ТЭС),вЂ‚теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), работающих на антраците, на грани закрытия крупные промышленные предприятия. Так, Днепровский металлургический комбинат под угрозой остановки: поставщик сырья – «Алчевсккокс» прекратил работу из-за блокады. Сейчас предприятие закупает кокс в ОАО «ЕвразЮжкокс» и в Польше, однако высокая стоимость и нехватка средств делают такие поставки нерегулярными. На грани закрытия Краматорский ферросплавный завод, которому для производства нужен исключительно коксующийся уголь. Энергетический голод не обошел стороной и мариупольские градообразующие предприятия, которые работают лишь наполовину своих мощностей: меткомбинат имени Ильича загружен менее чем на 50%, «Азовсталь» – на 55%. На данный момент все ТЭС, кроме Луганской, переведены на экономный режим работы – там сниженовЂ‚производствовЂ‚электроэнергии. Благодаря чрезвычайным мерам в энергетике потребление антрацита на станциях снизили с 30 тыс. тонн в сутки до 15-16 тыс. тонн. Без возобновления поставок антрацита на станциях должно хватить на срок от 40 до 80 дней работы. Вместе с тем возросла доля производства атомной энергии с 50 до 62%, увеличилась также нагрузка на ГЭС. Рассматриваются варианты с веерными отключениями потребителей в тех регионах, где на ТЭС закончится уголь антрацит, это прежде всего Харьковская, Днепропетровская, Киевская, Черниговская, Запорожская, Сумская и Черкасская области. Вместе с тем в «Укрэнерго» заявили, что до 20 марта аварийных отключений света не будет, так как имеющиеся запасы антрацитного угля позволяют энергосистеме стабильно работать в течение более трех недель. По мнению экспертов, веерные отключения могут наступить раньше чем через 40 суток, генерация электроэнергии перешла в режим аврального положения. Мариуполь – в особой зоне риска Блокада Донбасса может сильно ударить по мариупольцам – город рискует остаться без воды, газа, отопления и электроэнергии. Об этом говорил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Юрий Гримчак: 80% электроэнергиивЂ‚Мариуполь получает со Старобешевской ТЭС, которая работает на марке «А» и находится на неподконтрольной территории. Газ также поставляется через неподконтрольную территорию. Как повлияет блокада на энергообеспечение Мариуполя? «Этим вопросом в полнойвЂ‚мере занимаетсявЂ‚Кабинет министров Украины. К сожалению, Мариупольский горсовет и местные службы повлиять на сложившуюся ситуацию не могут, – отметил первый заместитель городского головы Александр Голтвенко. - На сегодня программ по экономии энергоресурсов, связанных с блокадой, в Мариуполе нет. Вынужденная экономия – это не то, к чему мы стремимся. Каждый из нас, экономя энергоресурсы, сберегает свои собственные деньги и помогает нашему городу развиваться в сторону повышения энергоэффективности». С вопросами по поводу возможных веерных отключений электричества в Мариуполе мы обратились в ДТЭК Донецкоблэнерго. В пресс-службе нам сообщили, что работа всех электростанций находится в управлении диспетчеров украинской энергосистемы. В случае применения графиков ограничение или отключение электроэнергии может длиться несколько часов в зависимости от распоряжения диспетчера «Укрэнерго». При необходимости аварийные отключения будут осуществляться поэтапно: в первую очередь это коснется промышленности и только в самую последнюю – населения. Аварийных отключений не будет в больницах, школах, детских садах, на социально значимых коммунальных предприятиях городской инфраструктуры. Донецкоблэнерго со своей стороны обещает сделать все возможное, чтобы минимизировать отключения. Энергокомпании ДТЭК призывают всех пользоваться электроэнергией максимально рационально. Надежда не умирает Евросоюз, США, страны «Большой семерки», министр иностранных дел Германии лично – все призывают немедленно снять блокаду поставок угля. В Украине силовой вариант даже не обсуждается. Правительство занятовЂ‚ поиском альтернативных путей решения проблемы. Один из них – введение чрезвычайного положения в энергетике, экономия сырья и энергоресурсов, а также поиск новых источников сырья, второй путь – переговоры с активистами. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что он готов обсуждать вопросы ликвидации контрабандной торговли, отметив при этом, что энергетический уголь не является частью незаконного товарооборота. Он подчеркнул, что в первую очередь следует думать о вопросах национальной безопасности Украины, о том, что люди в домах должны получить нормальное тепло и электроэнергию. «Энергетическая блокада грозит экономической, энергетической безопасности страны и отражается на обороноспособности государства. Если остановится украинская металлургия, которая формирует 20% валютной выручки в стране, это подорвет курс национальной валюты в перспективе, остановится комплекс, в котором работает около 300 тыс. населения, а это отчисления в местные бюджеты и заработная плата людей. Все это может привести к очень сильным, разрушительным последствиям», – сказал премьер-министр. И подчеркнул, что энергетический уголь принадлежит украинским гражданам, добывается из украинских недр и покупается у предприятий, которые зарегистрированы и платят налоги в Украине. Юлия Франжева