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Суббота, 25 февраля 2017 года, № 20


«Мы отпугнули серьезного зрителя»

Главный режиссер мариупольского драматического театра Анатолий Левченко о ближайших и перспективных планах

«Ильичевец. Город» уже сообщал, что наш драматический театр получил нового главного режиссера – им стал Анатолий Левченко. Он уже более двадцати лет служит в нашем храме Мельпомены, с 1995 года, после окончания Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Беседуя с Анатолием Левченко о перспективах, мы коснулись двух составляющих работы главного режиссера, которые тесно переплетаются между собой: репертуарная политика и профессиональный рост актерской труппы.

«У нас крен произошел – засилье комедий положений, – уверен Анатолий Левченко. – Я ни в коем случае не противник комедии, но умной, ироничной, как, например, предстоящая премьера «Наполеон и Жозефина» в постановке Анжелики Добруновой по пьесе Иржи Губача. А вот с теми, которые ставились на год – отыграли и забыли, придется попрощаться. Конечно, не сразу. Надо сначала дать зрителю качественные спектакли и постепенно «выдавливать» из репертуара комедии положений».

По мнению главного режиссера, одним из выходов может стать приглашение выдающихся мастеров режиссуры Украины и зарубежья, которые внесут свежую струю в работу и творчество труппы. «Очевидно, мы, режиссеры и артисты, слишком привыкли друг к другу, – рассуждает Анатолий Левченко. – Ходим по одним коридорам, что называется, «дышим одним воздухом», знаем друг друга не один десяток лет, зачастую можем спрогнозировать жест или реакцию».

К тому же актеры теряют профессионализм, работая только в таких спектаклях. «Они набирают массу штампов, что обедняет нашу профессию, – подчеркнул Анатолий Левченко. – Но исправление крена – это задание года на два. Процесс это непростой, ведь и команда распространителей, и организаторы зрительской части в один голос уверяют меня, что людям нравятся комедии. А может, публика уже настолько привыкла «ходить на комедии», что не желает ничего другого смотреть? Активизировав обратную связь со зрителем, общаясь в социальных сетях, я обнаружил, что многие даже не знают, что у нас есть театр. То есть люди знают, что была когда-то труппа, что здание стоит в центре города…»

Главный режиссер мариупольского драматического театра констатировал: «Мы отпугнули часть зрителя, который любил серьезный репертуар и знал, что в театре шли серьезные вещи. А тем, кто ходит, куда им деваться? Ведь театр единственный в городе».

Николай Пожогин  


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