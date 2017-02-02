Суббота, 25 февраля 2017 года, № 20

В честь Виталия Мандрыка Фото предоставлено отделом коммуникации ГУ НП в Донецкой области. В память о погибшем товарище. полицейские Донетчины соревновались в искусстве рукопашного боя.



В Мариуполе увековечили память о спецназовце, который ценой своей жизни предотвратил серию терактов 23 февраля 2015 года в Мариуполе 27-летний Виталий Мандрык вместе с товарищами остановил машину для проверки. Люди в авто представились волонтерами, а затем открыли по полицейским огонь и пытались бежать. Оказалось, это были хорошо подготовленные диверсанты со взрывчаткой – они планировали в нашем городе серию терактов. Выполняя свой профессиональный долг, молодой боец спецподразделения «Сокол» погиб на месте, двое его напарников получили ранения. Впоследствии удалось разоблачить всех участников преступной группы. Массовая гибель людей была предупреждена. Но семья Виталия и его товарищи понесли невосполнимую утрату. В наших сердцах На этой неделе в Мариуполе впервые прошли соревнования по рукопашному бою среди полицейских, посвященные памяти Виталия Мандрыка. Ежегодный турнир в честь героя инициировал глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин при поддержке профсоюза аттестованных работников ГУ НП в Донецкой области. На соревнования, организованные в физкультурно-оздоровительном комплексе меткомбината имени Ильича, из Покровска в Мариуполь приехала жена погибшего Екатерина Нестеренко вместе с трехлетней дочкой Виталия Дианочкой. Для молодой женщины идея организовать турнир в честь ее мужа была неожиданной. Екатерина уверена: будь ее Виталий жив, он непременно выиграл бы первенство, ведь он мастер рукопашного боя. «Уже вторая годовщина гибели нашего сотрудника спец­подразделения, молодого человека, который мог бы еще жить и жить. Но его нет. Однако благодаря его работе, его службе, остались жить мы, остались и стоят на месте мосты, которые хотели уничтожить те, кто пришел на нашу землю с целью захвата, дестабилизации ситуации и чтобы ввести нас в хаос. Сегодня мы даем новую жизнь имени Виталия Мандрыка. Благодаря всем нам его имя будет жить вечно в наших сердцах», – обратился ко всем присутствующим генерал Вячеслав Аброськин в день открытия мероприятия. Победа – дело чести В финале турнира встретились восемь команд, участники которых прошли отборочные этапы. В спортивной борьбе сошлись представители «КОРД», роты полиции особого назначения, Центрального, Бахмутского, Краматорского, Славянского, Покровского и Волновахского отделов полиции. Бойцов пришли поддержать начальник южного территориального управления Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк, легендарный разведчик «Паук» Руслан Пустовойт, секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма, волонтер Екатерина Сухомлинова, ректоры мариупольских вузов Константин Балабанов и Вячеслав Волошин и многие другие. Финал был по-настоящему горячим, а соперники очень сильными. В поединке по сумме баллов победу одержала команда Корпуса оперативно-внезапного действия. Сейчас там служат коллеги погибшего офицера, для которых это стало делом чести. «Виталий Мандрык был моим напарником, и он продолжает жить в памяти товарищей. Для меня и моих коллег – честь соревноваться в турнире, который носит его имя, это был хороший человек, любящий семьянин, отличный спецназовец, мастер спорта и душа компании. Мы изначально были настроены только на победу», – рассказывает член команды «КОРД» Рустем. Призеров соревнований наградили кубками, медалями и ценными подарками. Отдельно генерал Аброськин отметил юных участников турнира из «Лиги будущих полицейских» и лицея- школы №48, которые продемонстрировали владение боевыми искусствами в показательных выступлениях. Главный полицейский области вручил детям кимоно и часы с символикой полиции Донецкой области. На месте гибели – памятный знак В Левобережном районе, на месте, где погиб Виталий Мандрык, был открыт памятный знак, чтобы мариупольцы помнили о бойце «Сокола», который ценой собственной жизни защитил их и сделал все для того, чтобы независимая Украина жила и развивалась. «Хочу поблагодарить маму Виталия Мандрыка, Светлану Ивановну, за воспитание действительно достойного гражданина Украины, достойного сотрудника полиции, который положил свою жизнь ради безопасности мирных жителей Мариуполя и нашей страны. Его поступок достоин уважения. Такая судьба у всех нас, сотрудников полиции, наша основная задача – служить и защищать граждан Украины», – обратился к присутствующим Вячеслав Аброськин. Минутой молчания право­охранители, представители местной власти, близкие и боевые товарищи погибшего почтили его память.