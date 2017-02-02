Невероятная история любви Всеволода и Людмилы Кулик началась 60 лет назад, когда они приняли важное решение пройти по жизненной дороге вместе. И вот 23 февраля семейная пара отпраздновала бриллиантовую свадьбу.

Супружеская чета решила сделать этот знаменательный день запоминающимся и во второй раз обменяться обручальными кольцами. Поддержать пару собрались друзья и бывшие коллеги брачующихся. Под уже знакомый марш Мендельсона супруги вошли в торжественный зал городского Дворца бракосочетания. Согласно традициям встали на вышитый рушник, который на этот раз расстилал у их ног внук «молодоженов». Затем снова надели друг другу кольца, пригубили шампанского и под громкие крики «Горько!» скрепили свой союз поцелуем.

Вот так спустя 60 лет совместной жизни Всеволод и Людмила снова почувствовали себя молодоженами и вспомнили свою историю любви.

После танца – книжки

Он и она учились в одной школе, но познакомились лишь на встрече выпускников. Вернее, таковым вечер был только для Всеволода, Людмила на четыре года моложе супруга и на тот ­момент еще не успела расстаться со школьной партой. Все началось с вальса. Всеволод сразу заприметил милую скромную девчонку и пригласил ее на танец. Разговорившись, парень и девушка поняли, что у них много общих интересов. Одним из них оказалась литература. Во время танца ребята договорились обменяться книгами и сдержали свое обещание. Всеволод и Людмила стали периодически встречаться: гулять в парке, ходить в кино... Молодой человек увлекался фотографией и уже на первой прогулке сделал портрет будущей жены. Затем он на год уехал на Урал, а по возвращении устроился на меткомбинат имени Ильича, поднакопил денег и сделал любимой предложение. С тех пор они живут душа в душу.

Все делают вместе

«Наш секрет долгой супружеской жизни во взаимоуважении и умении прощать мелкие обиды, находить компромиссы и не пытаться выискивать недостатки партнера», – говорит Людмила Кулик.

«Мы счастливы, что эти 60 лет прошли вместе, и ставим себе цель дожить до следующего юбилея. Друзья говорят, что в свои 84 я очень даже неплохо выгляжу. Так вот, могу со всей уверенностью заявить, что это полностью заслуга Людочки. Она посвятила свою жизнь мне. Супруга готова уделять мне внимание 24 часа в сутки. Даже когда нужно было на три года уехать работать в Индию, любимая жена отправилась со мной», – рассказал Всеволод Кулик.

«По сей день муж не перестает меня удивлять, несмотря на возраст. Я восхищаюсь живым умом и стремлением постоянно учиться. Всеволод увлекается техникой и не пропускает ни одной новости о технологических новинках. Он ходит в клуб «Эрудит» и там всегда старается рассказать о том, что узнал», – добавила Людмила.

На сегодняшний день у Всеволода и Людмилы большая семья: сын, дочь и четверо внуков. При этом младшему непоседе только четыре года, а в нем уже заметны волевые черты семьи Кулик.

Любимое времяпровождение супругов – работа в саду и огороде. Всеволод и Людмила все делают вместе: сажают помидоры и огурцы, ухаживают за ними, а затем закупоривают в банки и раздают знакомым и родственникам.

Близкие друзья пары, пришедшие на семейное торжество, говорят, что супругов Кулик отличают дружелюбие и терпение, к окружающим они всегда относятся с почтением и душевным теплом.

«Всеволод Александрович известен и уважаем среди ильичевцев. Мы, его коллеги и друзья, от души поздравляем супругов с такой славной датой. Живите еще долго-долго в радости и согласии. Здоровья и бодрости вам, юбиляры!» – поздравилвЂ‚«бриллиантовую» пару председатель совета ветеранов металлургического комбината имени Ильича Анатолий Проскурин.



