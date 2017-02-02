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Суббота, 25 февраля 2017 года, № 20


План мероприятий

Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4)

В будние дни с 8:00 до 14:00 – работа общественной приемной

27 февраля

9:00     заседание секции УБД;

9:00     репетиция группы солистов «самоцветы»;

9:00     заседание клуба «Любители рыбалки»;

10:00   встреча в клубе «Очень вкусно»;

12:30   час советов и рекомендаций: «Рецепты хорошего настроения»;

13:30   Репетиция танцевального ансамбля «Осенний вальс».

28 февраля

Санитарный день.

1 марта

9:00     репетиция мужского вокального ансамбля «Витязь»;

11:00   «Самопомощь в критических состояниях: стресс» – встреча в клубе «Исцели себя сам»;

11:00   «Мастер-класс по изготовлению подарков к 8 Марта» – занятие в клубе рукоделия «Природа и фантазия»;

11:30   «Вот и снова мы вместе» – организационная беседа;

12:30   «Умейте жизни улыбаться» – час позитивного общения;

13:30   Репетиция вокального ансамбля «Ретро».

2 марта

8:00     Совещание председателей советов ветеранов структурных подразделений;

9:00     занятие в клубе рукоделия «Мечта»;

10:00   репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;

10:00   Репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»;

12:30   «Я чувствую весны дыхание» – творческая встреча

с поэтессой Зоей Чудеса;

12:30 – 14:00 Работа библиотеки центра «Забота»;

13:30   Репетиция вокального ансамбля «Любисток».

3 марта

12:30   Консультация специалистов косметической компании. Тема «Как подобрать оригинальный подарок

к Международному женскому дню»;

13:30   репетиция ансамбля «Ильчевская душа».

  


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