Суббота, 25 февраля 2017 года, № 20

План мероприятий Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4) В будние дни с 8:00 до 14:00 – работа общественной приемной 27 февраля 9:00 заседание секции УБД; 9:00 репетиция группы солистов «самоцветы»; 9:00 заседание клуба «Любители рыбалки»; 10:00 встреча в клубе «Очень вкусно»; 12:30 час советов и рекомендаций: «Рецепты хорошего настроения»; 13:30 Репетиция танцевального ансамбля «Осенний вальс». 28 февраля Санитарный день. 1 марта 9:00 репетиция мужского вокального ансамбля «Витязь»; 11:00 «Самопомощь в критических состояниях: стресс» – встреча в клубе «Исцели себя сам»; 11:00 «Мастер-класс по изготовлению подарков к 8 Марта» – занятие в клубе рукоделия «Природа и фантазия»; 11:30 «Вот и снова мы вместе» – организационная беседа; 12:30 «Умейте жизни улыбаться» – час позитивного общения; 13:30 Репетиция вокального ансамбля «Ретро». 2 марта 8:00 Совещание председателей советов ветеранов структурных подразделений; 9:00 занятие в клубе рукоделия «Мечта»; 10:00 репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»; 10:00 Репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»; 12:30 «Я чувствую весны дыхание» – творческая встреча с поэтессой Зоей Чудеса; 12:30 – 14:00 Работа библиотеки центра «Забота»; 13:30 Репетиция вокального ансамбля «Любисток». 3 марта 12:30 Консультация специалистов косметической компании. Тема «Как подобрать оригинальный подарок к Международному женскому дню»; 13:30 репетиция ансамбля «Ильчевская душа».