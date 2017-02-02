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Суббота, 25 февраля 2017 года, № 20
План мероприятий
Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4)
В будние дни с 8:00 до 14:00 – работа общественной приемной
27 февраля
9:00 заседание секции УБД;
9:00 репетиция группы солистов «самоцветы»;
9:00 заседание клуба «Любители рыбалки»;
10:00 встреча в клубе «Очень вкусно»;
12:30 час советов и рекомендаций: «Рецепты хорошего настроения»;
13:30 Репетиция танцевального ансамбля «Осенний вальс».
28 февраля
Санитарный день.
1 марта
9:00 репетиция мужского вокального ансамбля «Витязь»;
11:00 «Самопомощь в критических состояниях: стресс» – встреча в клубе «Исцели себя сам»;
11:00 «Мастер-класс по изготовлению подарков к 8 Марта» – занятие в клубе рукоделия «Природа и фантазия»;
11:30 «Вот и снова мы вместе» – организационная беседа;
12:30 «Умейте жизни улыбаться» – час позитивного общения;
13:30 Репетиция вокального ансамбля «Ретро».
2 марта
8:00 Совещание председателей советов ветеранов структурных подразделений;
9:00 занятие в клубе рукоделия «Мечта»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;
10:00 Репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»;
12:30 «Я чувствую весны дыхание» – творческая встреча
с поэтессой Зоей Чудеса;
12:30 – 14:00 Работа библиотеки центра «Забота»;
13:30 Репетиция вокального ансамбля «Любисток».
3 марта
12:30 Консультация специалистов косметической компании. Тема «Как подобрать оригинальный подарок
к Международному женскому дню»;
13:30 репетиция ансамбля «Ильчевская душа».