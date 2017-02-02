В Фонде развития Мариуполя состоялось заседание комитета по транспорту и инфраструктуре. Помимо директора департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета Василия Клата в мероприятии участвовали представители общественности, частных перевозчиков, а также малого и среднего бизнеса. Были рассмотрены наиболее актуальные вопросы, касающиеся транспортной реформы и пассажирских перевозок.

Лучшее, конечно, впереди

В своем докладе Василий Клат в очередной раз озвучил те результаты, которых удалось добиться в развитии коммунального транспорта в 2016 году, и, конечно, рассказал об амбициозных планах на 2017-й. «В этом году мы планируем заменить 40 трамваев, из которых десять уже проходят регистрацию и обкатку и в марте должны выйти на линии. В скором времени в Мариуполе появятся еще 17 троллейбусов. Тендер по ним уже проведен, средства выделены, в течение трех месяцев этот транспорт должен выйти на улицы города», – рассказал Василий Клат. Кроме этого продолжится обновление парка автобусов, в планах приобретение 12 новых единиц.

Честные частники

А вот частным перевозчикам новые автобусы не по карману. По мнению одного из старожилов мари­упольского транспортного рынка, руководителя ЧАО «Мариуполь­авто» Георгия Каплана, на сегодняшний день речь о приобретении новой техники не идет. Частники «не тянут» покупку «Богдана» за 1,3 млн грн или вместительного «МАЗа» за 4 млн грн. «Мы пошли по другому пути и занялись капремонтом нашей техники. В прошлом году это было восемь машин, в нынешнем – уже три, которые восстанавливаются на спецпредприятии в Черкассах. Мы хотим гарантировать людям комфорт и безопасность, собственно, то, чего от нас и требуют», – говорит Георгий Каплан. Выразив общее мнение, предприниматель заявил, что с введением маршрута №15а какого-то оттока пассажиров частники не ощутили, если так пойдет и дальше, то все будет нормально – здоровая конкуренция еще никому не вредила.

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