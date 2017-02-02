Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19





Улыбка победит

Общественники устроили для ребят из прифронтовой Николаевки незабываемый праздник

Веселые аттракционы, боулинг, мультфильмы, сказочные герои на театральных подмостках, настоящий автопробег, мастер-класс по приготовлению пиццы и море позитивных эмоций. Все это в торговом центре «ПортCity» подготовили для детей-переселенцев, которых военные действия заставили переехать и учиться жить по-новому в прифронтовом поселке Николаевка.

Маленькая Вероника не скрывает радости. Девочка знает, каково это – жить и ходить в школу под обстрелами, а сейчас на ее лице светлая и лучезарная улыбка.

«Нужно поддерживать таких деток, для того чтобы они как можно быстрее забыли весь ужас войны. Искренние детские улыбки дают надежду на победу добра и здравого смысла», – говорит лидер Союза общественных организаций Мариуполя Дмитрий Забавин.

Вместе с директором благотворительного фонда «Наш дом – Мариуполь» Даниилом Чуфаровым они вручили ребятам сладкие подарки и развивающие игры.

«Дети-переселенцы в первую очередь - дети, и они вдвойне нуждаются в заботе и внимании, поэтому такие яркие праздники нужно проводить как можно чаще», – отмечает знаменитый мариупольский спорт­смен Даниил Чуфаров.

Этим ребятам очень важна эмоционально-психологическая помощь, считает директор благотворительного фонда «Великодушие» Анжела Спортесная.

Организаторы яркой и насыщенной развлекательной программы, а это сразу несколько благотворительных фондов, общественных организаций, торгово-развлекательный центр «ПортCity», реестровое казачество Мариуполя, постарались сделать все, чтобы ребята из Донецка, Докучаевска и других городов, проживающие сейчас в прифронтовом поселке, приехав сюда, в Мариуполь, почувствовали себя здесь как дома.

Соб. инф.