Наш город стал одним из победителей в конкурсе проекта USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине», целью которого является сотрудничество в сфере повышения эффективности использования муниципальных энергетических ресурсов.

Результатом реализации данного проекта станет энергоаудит сорокавЂ‚муниципальныхвЂ‚объектов, которые являются наиболее энергоемкими с точки зрения потребления коммунальных услуг. Речь идет о 28 образовательных и десяти медицинских учреждениях, а также об объектах культуры и спорта (ДК «Молодежный» и плавбассейн «Нептун»).

В течение этой недели будет осуществляться тепловизионная съемка объектов и сбор информации об их техническом состоянии. На основании полученных данных специалисты выполнят расчеты и дадут обоснования по каждому энергосберегающему мероприятию. К концу отопительного сезона будут получены результаты аудита. То есть появится понимание, какой объем ресурсов можно сэкономить после реализации тех или иных мероприятий и как быстро окупятся инвестиции. Городу также помогут разработать план действий для устойчивого энергетического развития.

«По каждому зданиювЂ‚выработают рекомендации, при поддержке международной организации USAID будут подыскиваться и предлагаться грантовые проекты для Мариуполя, которые позволят повысить энергоэффективность муниципальных объектов, – сообщил первый заместитель городского головы Мариуполя Александр Голтвенко. – Под энергоэффективностью подразумевается не только утепление зданий, но и полная их модернизация с проведением капремонтов и реконструкции, а также переоборудованием энергосистемы там, где это требуется».

«Типовые муниципальные объекты в среднем потребляют порядка 315 кВт/ч на кв. м, притом что в Европе этот показатель достигает 70 кВт/ч, – подчеркнул директор департамента по вопросам экологии, энергоменеджмента, охраны труда и гражданской обороны Мариупольского горсовета Ваагн Мнацаканян. - Реализация энергоэффективных мероприятий позволит уменьшить объемы потребления как минимум на 50%, и это наряду с увеличением комфортности пребывания в помещениях. В идеале можем сэкономить до 70% ресурсов».