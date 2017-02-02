Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19 Книгочеи с Светланой Кузминской

Шестой сон писателя Вербера Автор нашел оригинальный способ вернуться в прошлое Не так давно у популярнейшего французского писателя, отца нескольких серий бестселлеров Бернара Вербера вышел в свет новый роман. Называется он «Шестой сон». В какие дали на этот раз зовет нас писатель? Представьте, что вы можете вернуться на 20 лет назад и во сне встретиться с самим собой молодым. У вас есть возможность поговорить с этим человеком. Что бы вы ему сказали? В самом глубоком из всех сновидений 28-летний Жак Кляйн встречает удивительно похожего на себя мужчину, который утверждает, что он Жак Кляйн в 48 лет. Оказывается, он открыл способность перемещаться во времени и посещать сны самого себя. Молодой Кляйн не хочет отпускать будущего себя, ведь у него столько вопросов и есть вещи, которые он бы не прочь изменить... Вербер говорит читателям: «Мир сна – это новый неизведанный континент, параллельный мир, полный сокровищ, заслуживающих того, чтобы их откопали и использовали. Наступит день, когда детей в школах будут учить правильно спать, а студентов в университетах – видеть сны. Однажды сновидения превратятся в произведения искусства, которые все смогут увидеть на широком экране. Тогда из этой трети жизни, которую ошибочно, повторяю – ошибочно, считают бесполезной, наконец начнут извлекать пользу для усиления наших физических и умственных способностей».