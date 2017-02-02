Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19 Книгочеи с Светланой Кузминской

Десять шедевров из прошлого века «451° по Фаренгейту». Этот роман сейчас не кажется такой уж фантастикой: книги пока еще не запрещены, но их все больше замещает навязчивая реклама и клише массовой культуры.



«Три товарища». Ожоги войны, навсегда оставшиеся в душах, постоянно напоминают о себе. Премьера кинофильма по этому роману состоялась 2 июня 1938 года в США.



Ежедневно на полках книжных магазинов появляются новые издания. Но они не конкуренты признанным бестселлерам Многие авторитетные издания и сайты отслеживают рейтинг популярности литературных произведений. Примечательно, что состав первой десятки остается практически неизменным по версии readrate.com. Воспламеняет бумагу Научно-фантастический роман-антиутопия Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту». Не случайно в названии – температура, при которой воспламеняется и горит бумага (233°C). Ведь роман об обществе, в котором литература под запретом. Пожарные должны сжигать все обнаруженные книги, причем вместе с жилищами. Сами же владельцы подлежат аресту, некоторых отправляют в сумасшедший дом. Этот роман Брэдбери писал на взятой напрокат пишущей машинке в публичной библиотеке Лос-Анджелеса. Сразу же после выхода в свет в 1953 году произведение стало жертвой цензуры. В том числе из-за упоминаний об абортах и присущих фантасту крепких словечек. Авантюры «мирного» человека Роман австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса «Шантарам». Основой для книги послужили события его собственной жизни. Большую часть времени действие разворачивается в Индии, в Бомбее (Мумбаи), в 1980-х годах. В чужом городе герой быстро заводит знакомых и друзей. Мать одного из них нарекает его индийским именем Шантарам, что означает в переводе с маратхи «мирный человек» или «человек, которому Бог даровал мирную судьбу». Но герой категорически не оправдывает новое имя: зарабатывает на жизнь на мелких нелегальных сделках, заводит множество знакомств в криминальных кругах. Впервые роман был издан в Австралии в 2003 году. А уже к 2010-му его общий тираж достиг одного миллиона экземпляров. Тоталитарный по-черному Роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984», изданный в 1949 году. Название произведения, его терминология и даже имя автора впоследствии стали нарицательными и употребляются для обозначения общественного уклада, напоминающего описанный в романе «1984» тоталитарный режим. Черновой вариант был закончен в октябре 1947-го, однако работа была прервана из-за обострения у писателя туберкулеза. Выйдя из клиники, тяжелобольной Оруэлл перепечатал роман сам. После первой же публикации «1984» вызвал восторг критики. К 1989 году произведение было переведено на 65 языков. Рукописи не горят Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», работа над которым началась в конце 1920 годов и продолжалась вплоть до смерти писателя. Редактирование и сведение воедино черновых записей делала вдова автора, Елена Сергеевна. Первая версия романа, имевшая несколько названий: «Копыто инженера», «Черный маг» и другие, была уничтожена Булгаковым в 1930 году. Лишь в последующих редакциях среди героев произведения появились автор романа о Понтии Пилате и его возлюбленная. Окончательное название – «Мастер и Маргарита» – оформилось в 1937-м. А первая публикация романа случилась лишь через тридцать лет, да и то в сокращенном варианте – из текста было изъято более 14 000 слов. Между первой и второй Роман «Три товарища» Эриха Марии Ремарка, работа над произведением была начата в 1932 году, а через четыре года оно было опубликовано. В романе исследуется тематика «потерянного поколения». Действие происходит в Германии в 1928 году, между Первой и Второй мировыми войнами. Три товарища – Роберт, Отто и Готтфрид – содержат небольшую автомастерскую. Главный герой, автомеханик Робби, знакомится и влюбляется в очаровательную девушку Патрицию. Но люди, прошедшие горнило войны, не могут уйти от призраков прошлого. Несмотря на пропитавшую его смерть, роман говорит о жажде жизни. Отражение грехов Интеллектуально-аллегорический «Портрет Дориана Грея», единственный опубликованныйвЂ‚роман Оскара Уайльда. Роман был написан всего за три недели. Впервые напечатан в июле 1890 года и сразу же вызвал большой скандал. Литературная общественность осудила «Портрет...» как аморальное произведение.

Некоторые критики требовали подвергнуть его запрету, а автора – суду. Но обычными читателями роман был принят восторженно. Сам же Уайльд говорил: «В чем состоят грехи Дориана Грея, не знает никто. Каждый видит в нем свои собственные». Закупоренное лето Повесть Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». Действие этой во многом автобиографической книги происходит летом 1928 года в вымышленном городе Грин Таун, штат Иллинойс. Герои повести – братья Сполдинг: двенадцатилетний Дуглас и десятилетний Том. Дедушка Тома и Дугласа каждое лето готовит вино из одуванчиков. И Дуглас размышляет о том, что оно должно хранить в себе текущее время и события, когда было сделано: «Вино из одуванчиков. Сами эти слова точно лето на языке. Вино из одуванчиков – пойманное и закупоренное в бутылке лето». Обратимость интеллекта Научно-фантастический рассказ Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». Первоначально издан в апрельском номере «Журнала фэнтези и научной фантастики» за 1959 год. В дальнейшем был дописан до полноценного романа. Главный герой – Чарли Гордон, 32-летний умственно отсталый уборщик в хлебопекарне, которыйвЂ‚добровольновЂ‚участвует в эксперименте по улучшению интеллекта. Идеи романа формировались в течение 14 лет. Когда же он был завершен, издательства просили писателя изменить концовку, хотели хеппи-энда. Но Киз отказался, из-за чего восемь лет произведение не выходило в печать. О расизме, не теряя юмора Роман американской писательницы Харпер Ли «Убить пересмешника»,вЂ‚опубликованный в 1960 году и уже через год получивший Пулитцеровскую премию. Сюжет и персонажи взяты из наблюдений автора за жизнью своей семьи и соседей, когда ей было 10 лет. Роман знаменит своим юмором и теплотой, несмотря на обсуждение таких серьезных вещей, как изнасилование и расизм. Одна из главных мыслей произведения: дети обладают врожденным чувством справедливости и приобретают предрассудки лишь под влиянием окружающих. В 2016 году общий тираж романа превысил 30 миллионов экземпляров. Вопреки канонам и морали Замыкает десятку самых рейтинговых произведений роман американского писателя Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (1951 год). В нем от лица 16-летнего юноши по имени Холден откровенно рассказывается об обостренном восприятии американской действительности и неприятии общих канонов и морали современного общества. Произведение имело огромную популярность, оказав существенное влияние на мировую культуру второй половины XX века, и было переведено почти на все мировые языки.

