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Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19
Городская афиша
Донецкий академический областной драматический театр, Мариуполь
(Театральная площадь, 1, т. кассы (0629) 34-56-63)
25 февраля, 12:00 – «Клочки по закоулочкам» (Григорий Остер), музыкальная сказка в одном действии.
25 февраля, 18:00 – «Одолжите тенора» (Кен Людвиг), комедия. Режиссер-постановщик — Анжелика Добрунова.
26 февраля, 12:00 – «Снежная королева» (Евгений Шварц), музыкальная сказка в 2-х частях. Режиссер-постановщик — Станислав Непряхин.
26 февраля, 18:00 – «Последний подвиг Ланцелота» (по мотивам пьесы Шварца «Дракон»), фэнтези в 2-х частях. Только для совершеннолетних зрителей. Режиссер-постановщик — Анатолий Левченко.
1 марта, 18:00 – «Сойкино крыло» (Иван Франко), исповедь любви в одном действии. Для взрослой аудитории. Режиссер-постановщик — Евдокия Тихонова.
2 марта, 18:00 – «Шельменко-денщик» (Григорий Квитка-Основьяненко), комедия в 2-х частях. Режиссер-постановщик — Станислав Непряхин.
Мариупольский театр кукол
(пр. Мира, 37, т. (0629) 40-77-33, 098-308-45-95)
25 февраля, 11:00 – «Дюймовочка».
26 февраля, 11:00 – «Белоснежка».
Городской дворец культуры «Чайка»
(пр. Лунина, 71, т. (0629) 37-81-88)
24 февраля, 18:00 – фестиваль современной альтернативной музыки «Лютий фест».
25 февраля, 17:00 – танцевальный вечер в клубе «Встреча».
Городской дворец культуры
(ул. Азовстальская,13, т. (0629) 22-12-54)
25 февраля, 10:00 – международный фестиваль народного творчества «Зимние узоры».
26 феврала, 13:00 – развлекательная программа «В кругу друзей».
Дворец культуры «Молодежный»
(ул. Харлампиевская, 17/25, т. (0629) 33-12-12)
25 февраля, 15:00 – дискотека «В ритме молодости».
25 февраля, 15:00 – 18:00 – встреча любителей корейской музыки в рамках деятельности клуба «HRF».
Центр современного искусства
и культуры им. Архипа Куинджи
(пр.Металлургов, 25, т. (0629) 33-22-26)
24 февраля – 2 марта – выставка графики профессиональных художников Приазовья «Мастера ХХ столетия».
Школа искусств
(пр. Мира, 48, т. (0629) 33-24-26)
25 февраля, 17:00 – концерт камерного оркестра «Ренессанс».
VEZHA – creative space
(ул. Архитектора Нильсена, 36)
25 февраля, 16:30 – лекция о мариупольских мозаиках «Забытое искусство».
Платформа «ТЮ»
(ул. Митрополитская, 19)
25 февраля, 19:00 – Иван Семесюк и «Пирятин».
Площадь Свободы
25 февраля, 12:00 – 18:00 – «Город Разгуляй» – празднование Масленицы.
Площадь у ж/д вокзала
24 февраля, 12:00 – праздник Масленицы – спортивные соревнования, конкурсы и викторины, угощение блинами.
Площадь Независимости
26 февраля, 13:00 – «Это праздник старины» – Масленица.
Приморский парк
26 февраля, 13:00 – «Проводы Зимы» – концертно-игровая программа с участием творческих коллективов ГДК «Чайка» и Приморского дома творчества.