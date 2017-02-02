

Дом для «четвероногого спецназа»

В Мариуполе открыт современный кинологический комплекс – первый в своем роде в Донецкой области Подробнее...



Устали от войны, но не сдаемся

Гостя из Греции поразили глаза детей из поселков вблизи линии разграничения и восхитили сила духа, вера в будущее и сплоченность мариупольцев Подробнее...



Гордость Мариуполя и всей Украины

Меткомбинат имени Ильича отметил 120-летие Подробнее...



Флагман украинской металлургии

Сплоченность и профессионализм ильичевцев дают силу преодолевать любые кризисы Подробнее...



Сталевар в вышиванке

Памятник на въезде в Мариуполь преобразился Подробнее...