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Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19


Городская афиша

Донецкий академический областной драматический театр, Мариуполь

(Театральная площадь, 1, т. кассы (0629) 34-56-63)

25 февраля, 12:00 – «Клочки по зако­улочкам» (Григорий Остер), музыкальная сказка в одном действии.

25 февраля, 18:00 – «Одолжите тенора» (Кен Людвиг), комедия. Режиссер-постановщик — Анжелика Добрунова.

26 февраля, 12:00 – «Снежная королева» (Евгений Шварц), музыкальная сказка в 2-х частях. Режиссер-постановщик — Станислав Непряхин.

26 февраля, 18:00 – «Последний подвиг Ланцелота» (по мотивам пьесы Шварца «Дракон»), фэнтези в 2-х частях. Только для совершеннолетних зрителей. Режиссер-постановщик — Анатолий Левченко.

1 марта, 18:00 – «Сойкино крыло» (Иван Франко), исповедь любви в одном действии. Для взрослой аудитории. Режиссер-постановщик — Евдокия ­Тихонова.

2 марта, 18:00 – «Шельменко-денщик» (Григорий Квитка-Основьяненко), комедия в 2-х частях. Режиссер-постановщик — Станислав Непряхин.

 

Мариупольский театр кукол

(пр. Мира, 37, т. (0629) 40-77-33, 098-308-45-95)

25 февраля, 11:00 – «Дюймовочка».

26 февраля, 11:00 – «Белоснежка».

 

Городской дворец культуры «Чайка»

(пр. Лунина, 71, т. (0629) 37-81-88)

24 февраля, 18:00 – фестиваль современной альтернативной музыки «Лютий фест».

25 февраля, 17:00 – танцевальный ­вечер в клубе «Встреча».

 

Городской дворец культуры

(ул. Азовстальская,13, т. (0629) 22-12-54)

25 февраля, 10:00 – международный фестиваль народного творчества «Зимние узоры».

26 феврала, 13:00 – развлекательная программа «В кругу друзей».

 

Дворец культуры «Молодежный»

(ул. Харлампиевская, 17/25, т. (0629) 33-12-12)

25 февраля, 15:00 – дискотека «В ритме молодости».

25 февраля, 15:00 – 18:00 – встреча любителей корейской музыки в рамках деятельности клуба «HRF».

 

Центр современного искусства

и культуры им. Архипа Куинджи

(пр.Металлургов, 25, т. (0629) 33-22-26)

24 февраля – 2 марта – выставка графики профессиональных художников Приазовья «Мастера ХХ столетия».

 

Школа искусств

(пр. Мира, 48, т. (0629) 33-24-26)

25 февраля, 17:00 – концерт камерного оркестра «Ренессанс».

 

VEZHA – creative space

(ул. Архитектора Нильсена, 36)

25 февраля, 16:30 – лекция о мари­упольских мозаиках «Забытое искусство».

 

Платформа «ТЮ»

(ул. Митрополитская, 19)

25 февраля, 19:00 – Иван Семесюк и «Пирятин».

 

Площадь Свободы

25 февраля, 12:00 – 18:00 – «Город Разгуляй» – празднование Масленицы.

 

Площадь у ж/д вокзала

24 февраля, 12:00 – праздник Масленицы – спортивные соревнования, конкурсы и викторины, угощение блинами.

 

Площадь Независимости

26 февраля, 13:00 – «Это праздник старины» – Масленица.

 

Приморский парк

26 февраля, 13:00 – «Проводы Зимы» – концертно-игровая программа с участием творческих коллективов ГДК «Чайка» и Приморского дома творчества.

  


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