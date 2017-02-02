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Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19


«Лютый фест» в Мариуполе

Thylacine project. Слушателей ожидает энергичный грув-фанк и саркастически-философские тексты.

Со сцены Дворца культуры «Чайка» будет звучать альтернативный рок

Первый в этом году масштабный фестиваль альтернативной музыки состоится 24 февраля в городском Дворце культуры «Чайка».

Организаторы рассказали, что идея провести мероприятие такого формата появилась, когда стало понятно, что из-за прифронтового расположения Мариуполя и сложившейся экономической ситуации большинство заведений, приглашающих на свою сцену музыкантов альтернативных жанров, либо закрылись, либо не имеют более возможности устраивать такие концерты. Множеству интересных и оригинальных коллективов нашего города стало негде выступать.

Дворец культуры «Чайка» на фесте представляет группа Thylacine project. Коллектив был образован более шести лет назад. Стиль исполняемой ребятами музыки можно охарактеризовать как alternative-groove-funk. Группа исполняет как собственные композиции, так и кавер-версии на известные песни мировых звезд.

Кроме Thylacine project участниками фестиваля станут известные в альтернативной среде города группы «14 дней», «16 килобайт», Garage, Armada Tones. «14 дней» и «16 килобайт» играют в уже полюбившемся мариупольской публике стиле панк. Группы Garage и Armada Tones исполняют музыку, более близкую к классическому и хард-року, а также прогрессивному року.

А еще на фестивале выступит львовский коллектив «Привокзальный подвал». Они тоже играют панк с элементами фолк-музыки.

 

 

Соб. инф.  


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