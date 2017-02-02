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Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19


В областной больнице появится отделение экстренной медпомощи

Вот уже два месяца, как в Мариуполе функционирует областная больница интенсивного лечения (бывшая горбольница №2). В 2017 году из областного бюджета на учреждение выделят 112 млн грн, средства предназначены для проведения ремонтов и закупки оборудования. Как будет развиваться больница после присвоения ей областного статуса?

«Мы делаем упор на повышение качества медицинских услуг, – подчеркнула главный врач больницы Ольга Голубченко. – Профессиональный уровень наших врачей достаточно высок, в учреждении работает много городских и областных специалистов. Такие отделения нашей больницы, как нейрохирургия и гастроэнтерология, единственные на подконтрольной Украине территории Донецкой области».

Три задачи

Ольга Голубченко назвала основные задачи, которые планируется реализовать в ближайшем будущем. Первая из них – открытие отделения экстренной медицинской помощи в соответствии с европейскими стандартами. Структурное подразделение создадут на базе приемного отделения больницы. «Полностью изменится подход к работе. Сейчас в приемное отделение к пациентам приходят врачи, после осмотра решается вопрос о госпитализации. Отделение экстренной медицинской помощи станет стационарным, здесь появятся перевязочные и манипуляционные кабинеты, можно будет пройти все необходимые обследования», – рассказывает руководитель областной больницы. К слову, отделение экстренной медицинской помощи должно заработать уже этим летом.

Вторая задача – установка аппарата МРТ (магнитно-резонансной томографии), приобретенного в 2016 году за областные средства. Прежде нужно разработать соответствующий проект и выполнить все технические требования относительно помещения, где будет стоять оборудование.

Третье направление работы – ремонт в операционном блоке. «В наше учреждение из горбольницы №5 перевели отделение нейрохирургии, которое несет дежурство ежедневно в круглосуточном режиме, – отмечает главврач. – Операции пациентам данного отделения мы делаем почти каждый день, бывает, что за сутки проводится по несколько оперативных вмешательств, то есть нагрузка достаточно высокая. Поэтому для нейрохирургии нужно сделать отдельную операционную с палатами интенсивной терапии».

Штат увеличат?

Областной статус предусматривает увеличение нагрузки на медиков, при этом в учреждении не хватает работников. Тем не менее штатных единиц больнице не добавляют.

«Из структуры учреждения вышли гериатрическое отделение и женская консультация, к нам перешла нейрохирургия, штатная численность практически не изменилась, но при нынешней нагрузке нам этого достаточно», – заверила Ольга Голубченко. Однако штатное расписание может быть пересмотрено в сторону увеличения после открытия отделения экстренной медицинской помощи.

Юлия Франжева  


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