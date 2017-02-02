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Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19


Пилотный проект в Кальмиусском районе

Тревожная кнопка – не единственная инициатива, направленная на обеспечение порядка в мариупольских школах. Команда Кальмиусской районной администрации во главе с Александром Царьком совместно с компанией «Тринити» разработала проект «Безопасная школа», согласно которому порядок в учебных заведениях должен быть обеспечен с помощью камер видеонаблюдения.

«Первый пилотный этап этой программы – установка камер наружного видеонаблюдения в школе №4. Это позволит нам следить, за безопасностью, во-первых, детей, во-вторых, школьного имущества», – объяснил Александр Царек.

Всего в школе подключены семь камер. Изображение с трех из них уже транслируется на сайте компании «Тринити», которая взяла на себя все расходы по технической реализации проекта. Две камеры направлены на школьный стадион, третья охватывает двор. Еще три подключены к Единому аналитическому центру полиции Донецкой области. Две из них способны автоматически распознавать лица, а одна – автомобильные номера. Кроме того, данные с камер записываются на специальный сервер, и в случае правонарушений можно пересмотреть запись. Следующий этап – подключение детского сада №73, который находится неподалеку. По словам главы райадминистрации, утвержденного плана подключения других школ района к системе непрерывного видеонаблюдения пока нет, идет тестирование проекта.

  


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