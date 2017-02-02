Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19





Пилотный проект в Кальмиусском районе

Тревожная кнопка – не единственная инициатива, направленная на обеспечение порядка в мариупольских школах. Команда Кальмиусской районной администрации во главе с Александром Царьком совместно с компанией «Тринити» разработала проект «Безопасная школа», согласно которому порядок в учебных заведениях должен быть обеспечен с помощью камер видеонаблюдения.

«Первый пилотный этап этой программы – установка камер наружного видеонаблюдения в школе №4. Это позволит нам следить, за безопасностью, во-первых, детей, во-вторых, школьного имущества», – объяснил Александр Царек.