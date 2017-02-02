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Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19


Дверь на ключ

В некоторых школах роль охранника выполняет... техничка

О необходимости принятия мер по повышению безопасности школьников директора учебных заведений заговорили с началом АТО. В 2014 году во время массовых беспорядков возле горсовета и воинской части администрации школ центральных районов переживали, что незаконные группировки могут проникнуть и на территорию какой-нибудь школы. Поскольку охраны как таковой здесь не было, технички во время уроков стали запирать двери на ключ. На переменах было организовано дежурство и уборщиц, и учителей, которые должны были следить за тем, кто заходит и выходит из учебного заведения.

Спустя три года ситуация с охраной изменилась не особо. Во многих школах вместо крепких мужчин с военной подготовкой родителей на входе по-прежнему встречает уборщица служебных помещений. На первый урок в  одночасье спешат 600-800 учеников, самые маленькие из них еще и в сопровождении мамы, папы, бабушки или дедушки. Без постоянного наблюдения проскользнуть в такой толпе постороннему несложно. Да и кто может уследить за всеми разгуливающими по школе родителями и понять, что вместе с ними в школу проник злоумышленник?

Усиление режима

В феврале этого года департамент образования Мариупольского горсовета издал распоряжение «Об усилении мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья участников учебно-воспитательноговЂ‚процесса». Документ призван усилить контрольно-пропускной режим в учебно-воспитательных заведениях и ограничить доступ в школу родителей учеников.

Согласно новым порядкам родители могут ожидать малышей после уроков в школьном дворе или на пороге, в некоторых школах разрешают ждать в вестибюле, но это скорее исключение. Если надо встретиться с классным руководителем или учителем, мамы или папы должны по телефону договориться о времени встречи. Казалось бы, такие меры по повышению безопасности должны быть одобрены и родителями, но это не так. Некоторые из них возмущаются или устраивают скандалы директору из-за того, что не могут в любое время прервать учебный процесс и зайти в школу.

Как проникнуть в школу

Чтобы понять, как выполняется новое распоряжение департамента образования по усилению контроля за безопасностью детей, мы провели небольшой журналистский эксперимент.

Первым «подопытным» стала ОШ №52. Я пришла сюда во время перемены, когда малыши уже спешили домой. В вестибюле стояло множество родителей, поэтому проскочить между ними в школьный коридор труда не составило. Наведалась в столовую, заглянула в спортзал, демонстративно прошлась мимо технички в другой коридор школы, но, заметив ее равнодушие, просто вышла из учебного заведения.

Подумав, что с такой же легкостью можно проникнуть в любое учебное заведение, направилась в учебно-воспитательныйвЂ‚комплекс №27, расположенный неподалеку. Внутри родителей не было, а от входа до импровизированного «блокпоста» стоял ряд лавочек, на которых переобувались малыши. Попасть в коридор можно, только пройдя мимо милой женщины, выполнявшей роль охранника. Но не тут-то было. «Девушка, куда вы идете?» – строго спросила дежурная. «К директору», – ответила я и хотела продолжитьвЂ‚движение, но меня снова остановили. Выяснив, по какому вопросу, женщина быстро доложила руководителю о моем приходе. Оказалось, что эта зоркая дежурная по должности уборщица подсобных помещений, тем не менее с работой охранника справляется отлично.

Эксперимент продолжился в ОШ №18. Старшеклассницы на входе рассказали, что родителей в помещение школы больше не пускают – на двери висит объявление с соответствующим распоряжением департамента и предупреждением о том, что учебное заведение находится под защитой частного охранного агентства. Захожу. Стол, за которым по идее должен сидеть дежурный, пуст. В глубине холла замечаю двух женщин, с интересом взглянувших на меня, но никак не отреагировавших. Целеустремленно иду вперед, но женщины слишком увлечены беседой. Возможно, такая уверенность вызвана тем, что в школе установлена тревожная кнопка. Правда, кто на нее будет жать в случае беды, непонятно.

А вот в ОШ №30 в Кальмиусском районе тоже без приглашения пройти не удалось.

Словом, строгое соблюдение правил зависит исключительно от внутренних распорядков в школе и ответственности техничек. Справедливости ради нужно отметить, что в отдельных учебных заведениях на вахте можно встретить представителей казачества, с которыми заключены договоры.

Охрана по вызову

В ряде школ при содействии родителей уже давно установлены так называемые тревожные кнопки. Ее нажатие автоматически передает сигнал бедствия на мониторы охранного агентства, и через 6-7 минут на помощь приезжает группа быстрого реагирования. Такие кнопки установлены в 18, 27, 65, 68 школах, городском лицее и детском саду №148.

«С началом военных действий в Донбассе вопрос установки тревожной кнопки стал для нас особенно актуальным. Родители твердо решили, что она нужна, и сами выбрали охранное агентство. Обслуживание обходится недорого: 10 гривен с семьи в год. При этом льготные категории не участвуют в долевом взносе. Сигнальная кнопка помогает чувствовать себя в безопасности. Например, в середине января в школу зашел нетрезвый мужчина и стал настойчиво требовать позвать ученицу, которой у нас нет, пытаясь пройти дальше. Мы нажали кнопку, приехала охрана и вывела его из школы», – рассказала директор УВК №27 Марина Ежаковская.

Осенью прошлого года городские власти решили, что такие кнопки должны быть во всех учебных заведениях, и выделили миллион гривен на реализацию этого проекта. В отличие от «родительских», «городские» тревожные кнопки будут подключены Национальной полицией Украины. На сегодняшний день, по данным департамента образования, средствами оперативной связи с полицией оснащены 19 учебных заведений. Работа не останавливается, и в ближайшее время власти планируют оборудовать кнопками еще 77 школ и детских садов.

«Необходимо со всей ответственностью относиться к вопросам обеспечения безопасности подрастающего поколения, – отметил начальник Мариупольского отдела полиции охраны Александр Барабаш. – Правоохранители делают все возможное, чтобы в условиях близости к военным действиям дети как можно меньше были подвержены риску из-за нарушений общественного порядка в родном городе».

 

Татьяна Мацкова  


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