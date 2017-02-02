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Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19
Дом для «четвероногого спецназа»
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|Фото Евгения Носенко. И служба, и дружба. Для ребят, которые мечтают связать свое будущее с полицией и очень любят четвероногих друзей человека, разработана специальная программа «Юные кинологи».
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|На страже Родины. Из щенка немецкой овчарки, которого подарил кинологам Юрий Зинченко, полицейские обещали воспитать настоящего защитника Украины.
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|Без шансов для преступника. Демонстрация умений полицейских собак показала, насколько стратегически важной является кинологическая служба.
В Мариуполе открыт современный кинологический комплекс – первый в своем роде в Донецкой области
В последнее время IT -технологии развиваются семимильными шагами. Это касается и всевозможного оборудования и программных комплексов, направленных на обеспечение безопасности людей. Но, как показывает практика, никакие достижения науки и техники не могут заменить на службе четвероногих друзей человека. Собаки наравне с людьми принимают участие в обезвреживании опаснейших преступников, поиске наркотиков, и что особенно актуально для нашего региона, взрывчатки и боеприпасов.
На страже мира и порядка
Сотни лет собаки остаются для человека верными друзьями и помощниками. Это понимают в Главном управлении Национальной полиции в Донецкой области. Результаты работы «четвероногого спецназа» говорят сами за себя: в минувшем году полицейские собаки обнаружили и помогли изъять тысячи гранат, почти полмиллиона патронов и прочих боеприпасов, сотни автоматов и гранатометов, килограммы наркотических веществ. Именно поэтому по инициативе начальника ГУ НП в Донецкой области Вячеслава Аброськина при поддержке городских властей и металлургического комбината имени Ильича в течение всего трех месяцев в Мариуполе был построен современный кинологический центр. Его открытие состоялось 22 февраля. А ведь еще полгода назад в полиции Донетчины не было ни специалистов-кинологов, ни их хвостатых подопечных. На месте центра были руины, но теперь служебные собаки обрели свой собственный дом, а стратегически важное подразделение – огромный толчок в развитии. «Собак до сих пор не заменяет никакая техника. Мы находимся на войне, и расслабляться нам нельзя. Если мы не остановим поток оружия и боеприпасов, то вскоре оно может всплыть где угодно и Украина просто погрязнет в многотысячном количестве нелегального вооружения. Многие не понимают, что от того, как мы сработаем здесь и сейчас, зависит их мирная жизнь в ближайшее время, и в этом наши главные союзники – служебные собаки», – заявил генерал Аброськин.
Новый кинологический центр рассчитан на 24 собаки. На сегодняшний день их 10. Они специализируются по разным направлениям: поиск оружия и взрывчатки, выявление наркотических веществ, есть собаки-следопыты. За каждым из воспитанников закреплен офицер полиции, который прилагает все усилия, чтобы четвероногие принесли максимум пользы. Кинологи планомерно занимаются дрессировкой своих подопечных, сейчас в центре проходят подготовку три щенка, которые уже к лету смогут выйти на боевое дежурство.
Вместе – сильнее
Успешно реализовать этот проект удалось лишь благодаря взаимодействию силовиков, городских властей, а также металлургов-ильичевцев, которые никогда не остаются в стороне, если дело касается безопасности города и области. Служебные собаки задействуются при досмотрах на блокпостах, поиске боеприпасов, оружия, наркотических препаратов. Несомненно, для такого спецподразделения помощников должны быть созданы комфортные условия. Работы по строительству центра выполнили с нуля, начиная от заливки фундамента и заканчивая сборкой вольеров. Жилища для собак, кстати, обустроили именные. На создание кинологического центра меткомбинат имени Ильича направил почти 200 квадратных метров дерева и бетона, порядка 150 квадратов профлиста и более 6 тонн металлоконструкций. А в честь открытия генеральный директор меткомбината Юрий Зинченко вручил правоохранителям особенный подарок – щенка немецкой овчарки с отменной родословной, который станет новым представителем мариупольской кинологической службы.
«Металлурги и полицейские за минувшие два года пережили вместе очень многое, и за это время произошло настоящее возрождение Донецкой полиции под руководством Вячеслава Аброськина. Создание такого центра важно и актуально именно сейчас, когда Мариуполь является настоящим форпостом Украины. Наш город находится в непосредственной близости от зоны боевых действий, и полицейским приходится довольно часто сталкиваться с фактами незаконного хранения и перемещения оружия и боеприпасов. В эффективной работе полиции важную роль играет кинологическая служба. Мне приятно отметить, что комбинат внес свою лепту в важное дело укрепления позиций Национальной полиции в нашем городе», – заявил Юрий Зинченко.
Невозможное – возможно
В открытии мариупольского центра принял участие и начальник отдела организации кинологической деятельности Национальной полиции Украины Виталий Иванченко. Гость из Киева отметил, что создание подобного центра за столь короткий срок – задача фактически невыполнимая. Тем не менее мариупольцы и их четвероногие друзья с ней отлично справились.
Насколько важна работа кинологической службы, гости мероприятия могли убедиться во время демонстрационной программы, которую для посетителей устроили кинологи и их подопечные. Тут было и показательное задержание нарушителя, и выявление боеприпасов, демонстрация результатов дрессировки и многое другое. Служебные собаки и их наставники не подкачали и отработали на пять с плюсом. «Четвероногий спецназ» на деле показал, насколько важна их непростая и опасная служба.
Владимир Щербаков