Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19

Дом для «четвероногого спецназа» Фото Евгения Носенко. И служба, и дружба. Для ребят, которые мечтают связать свое будущее с полицией и очень любят четвероногих друзей человека, разработана специальная программа «Юные кинологи».



На страже Родины. Из щенка немецкой овчарки, которого подарил кинологам Юрий Зинченко, полицейские обещали воспитать настоящего защитника Украины.



Без шансов для преступника. Демонстрация умений полицейских собак показала, насколько стратегически важной является кинологическая служба.



В Мариуполе открыт современный кинологический комплекс – первый в своем роде в Донецкой области В последнее время IT -технологии развиваются семимильными шагами. Это касается и всевозможного оборудования и програм­мных комплексов, направленных на обеспечение безопасности людей. Но, как показывает практика, никакие достижения науки и техники не могут заменить на службе четвероногих друзей человека. Собаки наравне с людьми принимают участие в обезвреживании опаснейших преступников, поиске наркотиков, и что особенно актуально для нашего региона, взрывчатки и боеприпасов. На страже мира и порядка Сотни лет собаки остаются для человека верными друзьями и помощниками. Это понимают в Главном управлении Нацио­нальной полиции в Донецкой области. Результаты работы «четвероногого спецназа» говорят сами за себя: в минувшем году полицейские собаки обнаружили и помогли изъять тысячи гранат, почти полмиллиона патронов и прочих боеприпасов, сотни автоматов и гранатометов, килограммы наркотических веществ. Именно поэтому по инициативе начальника ГУ НП в Донецкой области Вячеслава Аброськина при поддержке городских властей и металлургического комбината имени Ильича в течение всего трех месяцев в Мариуполе был построен современный кинологический центр. Его открытие состоялось 22 февраля. А ведь еще полгода назад в полиции Донетчины не было ни специалистов-кинологов, ни их хвостатых подопечных. На месте центра были руины, но теперь служебные собаки обрели свой собственный дом, а стратегически важное подразделение – огромный толчок в развитии. «Собак до сих пор не заменяет никакая техника. Мы находимся на войне, и рас­слабляться нам нельзя. Если мы не остановим поток оружия и бое­припасов, то вскоре оно может всплыть где угодно и Украина просто погрязнет в многотысячном количестве нелегального вооружения. Многие не понимают, что от того, как мы сработаем здесь и сейчас, зависит их мирная жизнь в ближайшее время, и в этом наши главные союзники – служебные собаки», – заявил генерал Аброськин. Новый кинологический центр рассчитан на 24 собаки. На сегодняшний день их 10. Они специализируются по разным направлениям: поиск оружия и взрывчатки, выявление наркотических веществ, есть собаки-следопыты. За каждым из воспитанников закреплен офицер полиции, который прилагает все усилия, чтобы четвероногие принесли максимум пользы. Кинологи планомерно занимаются дрессировкой своих подопечных, сейчас в центре проходят подготовку три щенка, которые уже к лету смогут выйти на боевое дежурство. Вместе – сильнее Успешно реализовать этот проект удалось лишь благодаря взаимодействию силовиков, городских властей, а также металлургов-­ильичевцев, которые никогда не остаются в стороне, если дело касается безопасности города и области. Служебные собаки задействуются при досмотрах на блокпостах, поиске боеприпасов, оружия, наркотических препаратов. Несомненно, для такого спецподразделения помощников должны быть созданы комфортные условия. Работы по строительству центра выполнили с нуля, начиная от заливки фундамента и заканчивая сборкой вольеров. Жилища для собак, кстати, обустроили именные. На создание кинологического центра меткомбинат имени Ильича направил почти 200 квадратных метров дерева и бетона, порядка 150 квадратов профлиста и более 6 тонн металлоконструкций. А в честь открытия генеральный директор меткомбината Юрий Зинченко вручил правоохранителям особенный подарок – щенка немецкой овчарки с отменной родословной, который станет новым представителем мариупольской кинологической службы. «Металлурги и полицейские за минувшие два года пережили вместе очень многое, и за это время произошло настоящее возрождение Донецкой полиции под руководством Вячеслава Аброськина. Создание такого центра важно и актуально именно сейчас, когда Мариуполь является настоящим форпостом Украины. Наш город находится в непосредственной близости от зоны боевых действий, и полицейским приходится довольно часто сталкиваться с фактами незаконного хранения и перемещения оружия и боеприпасов. В эффективной работе полиции важную роль играет кинологическая служба. Мне приятно отметить, что комбинат внес свою лепту в важное дело укрепления позиций Национальной полиции в нашем городе», – заявил Юрий Зинченко. Невозможное – возможно В открытии мариупольского центра принял участие и начальник отдела организации кинологической деятельности Национальной полиции Украины Виталий Иванченко. Гость из Киева отметил, что создание подобного центра за столь короткий срок – задача фактически невыполнимая. Тем не менее мариупольцы и их четвероногие друзья с ней отлично справились. Насколько важна работа кинологической службы, гости мероприятия могли убедиться во время демонстрационной программы, которую для посетителей устроили кинологи и их подопечные. Тут было и показательное задержание нарушителя, и выявление боеприпасов, демонстрация результатов дрессировки и многое другое. Служебные собаки и их наставники не подкачали и отработали на пять с плюсом. «Четвероногий спецназ» на деле показал, насколько важна их непростая и опасная служба.



Владимир Щербаков