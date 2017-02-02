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Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19


Помощь жителям Сартаны и Талаковки

На восстановление обстрелянных домов из городского бюджета выделят почти 400 тысяч

На ближайшей сессии Мариупольского горсовета, которая состоится 3 марта, планируется рассмотреть вопрос о выделении из городского бюджета 381 176 гривен  для оказания помощи 45 жителям Сартаны и одному жителю Талаковки, чье имущество пострадало в результате артобстрелов, сообщил председатель Кальмиусской районной администрации Александр Царек на вчерашнем заседании депутатских комиссий.

Напомним, в начале этого месяца указанные поселки попали под огонь противника. В результате были повреждены строения, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

Пострадавшие жители Талаковки и Сартаны обратились в исполком Мариупольского горсовета с просьбой оказать им материальную помощь на восстановление домов.

В соответствии с проектом решения, максимальный размер материальной помощи за вычетом всех налогов и сборов составляет 22 044 гривны, минимальный – 456.

Юлия Франжева  


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