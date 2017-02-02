Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19

Город спорта с Александром Куртовым



В Мариуполе как в NBА

В спорткомплексе «Новатор» состоялся первый в спортивной истории Мариуполя матч звезд городского баскетбола. Главный организатор красочного шоу, вице-президент городской федерации Александр Скутельник отметил, что мероприятие призвано способствовать популяризации баскетбола и проводится по подобию матчей звезд в сильнейшей баскетбольной лиге мира.

В нынешнем сезоне в чемпионате города выступают 11 команд, поэтому трудностей с выбором участников матча (по 12 в каждой команде) не возникло. Баскетболисты разделились на два коллектива, в синей форме – «Юг», в светлой – «Север». В перерыве поединка прошли разнообразные конкурсы. В состязаниях среди болельщиков, где нужно было попасть мячом в корзину из центра площадки, победил Артем Шаванов. Под аплодисменты собравшихся он получил из рук Александра Скутельника приз – 500 гривен. В конкурсе слэм-данков, так называют эффектные броски в кольцо сверху, не было равных игроку команды «Север» Сергею Агальцеву. А в конкурсе трехочковых бросков победил Максим Коломоец из команды «Юг».