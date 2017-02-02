Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19

Город спорта с Александром Куртовым



Соревнуются будущие чемпионы

Фото Татьяны Перепелиной. Кто кого. Даже в таком неудобном положении юные борцы стремились к победе.





В спортивном комплексе «Портовик» при поддержке управления физической культуры и спорта и Мариупольского торгового порта состоялся открытый чемпионат города по греко-римской борьбе среди юношей 2006-2007 г.р. На торжественном открытии соревнований присутствовал ряд депутатов городского совета, среди них и генеральный директор Мариупольского телевидения Ирина Дудина. Депутаты были единодушны во мнении, что детский спорт, и в частности греко-римская борьба, призван способствовать гармоничному развитию подрастающего поколения.

Организаторами турнира высту­пили ассоциация спортивной борьбы Мариуполя и клуб борцов «Азовмаш». В 14 весовых категориях за победу боролось свыше 150 участников из Мариуполя, Угледара и Владимировки.