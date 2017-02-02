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Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19
Город спорта с Александром Куртовым
Соревнуются будущие чемпионы
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|Фото Татьяны Перепелиной. Кто кого. Даже в таком неудобном положении юные борцы стремились к победе.
В спортивном комплексе «Портовик» при поддержке управления физической культуры и спорта и Мариупольского торгового порта состоялся открытый чемпионат города по греко-римской борьбе среди юношей 2006-2007 г.р. На торжественном открытии соревнований присутствовал ряд депутатов городского совета, среди них и генеральный директор Мариупольского телевидения Ирина Дудина. Депутаты были единодушны во мнении, что детский спорт, и в частности греко-римская борьба, призван способствовать гармоничному развитию подрастающего поколения.
Организаторами турнира выступили ассоциация спортивной борьбы Мариуполя и клуб борцов «Азовмаш». В 14 весовых категориях за победу боролось свыше 150 участников из Мариуполя, Угледара и Владимировки.
В личном зачете успешнее всех выступили борцы СДЮШОР имени Геннадия Узуна – у них четыре первых места. Самым техничным борцом турнира был признан Данил Годлевский из СДЮШОР имени Геннадия Узуна – чемпион в весовой категории до 32 кг. В командном турнире первыми стали юные борцы из Угледара, которые в упорной борьбе одолели команду «Классик» (КУ КДЮСШ «Меотида» и ОШ №18). На третьем месте – команда «Надежда» (КДЮСШ №3).