Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19 Город спорта с Александром Куртовым

Двойной успех Ульяны Мищенко Фото Екатерины Белкиной. Прижала к канатам. Ульяна Мищенко атакует соперницу в углу ринга.



Мариупольская спортсменка завоевывает медали в ушу и кикбоксинге Спортивная школа «Лидер» Мариупольского торгового порта уже давно известна далеко за пределами города своими боксерами. Самый титулованный из них – пятикратный чемпион Европы среди профессионалов в первом тяжелом весе, чемпион мира по версии IBC, заслуженный мастер спорта Украины Александр Гуров. Последние несколько лет в школе успешно развиваются и другие виды единоборств. Так, тренер Руслан Осипов воспитал мастера спорта по ушу-саньда (поединки) Ульяну Мищенко, которая является чемпионкой страны, победителем крупнейших международных турниров. Параллельно с ушу Ульяна пробует, причем небезуспешно, свои силы в кикбоксинге, она выиграла представительный международный турнир в Киеве, а недавно вернулась с розыгрыша кубка Украины, который проходил в Одессе, с двумя золотыми медалями. Тренер и его ученица поделились своими впечатлениями от поездки в Южную Пальмиру и ответили на вопросы нашего корреспондента. – Первый вопрос тренеру. Руслан, не боитесь, что успехи в кикбоксинге приведут к тому, что ваша ученица уйдет из ушу? – Я этого не опасаюсь. Думаю, что мы, наоборот, приобретем какие-то новые навыки, которые помогут Ульяне и в ушу. В основном виде она прогрессирует, готова покорять новые спортивные вершины. Но и кикбоксинг для нее уже не второстепенный вид спорта, потому что результаты отличные, есть планы. На этом турнире Ульяна снова подтвердила свое лидерство в Украине. Вы учтите, что попасть на вершину – это одно, а остаться там гораздо труднее. Каждая из соперниц стремится занять ее место. Доходило до того, что спортсменки, которые не выступали в Одессе, а смотрели соревнования с трибуны, подходили к Ульяне, узнавали, будет ли она участвовать в следующих соревнованиях, говорили, что обязательно хотят с ней встретиться. То есть конкуренция серьезная, каждый хочет доказать, что он – лучший. – В Одессе Ульяна выступала в двух разделах – фул-контакт и К-1. Чем обусловлен такой выбор? Ведь это дополнительная нагрузка, не опасались ли за физическое состояние ученицы? – На самом деле среди девушек, как ни крути, все-таки меньше соперниц, чем у мужчин, поэтому вполне можно выступать в двух разделах. Если бы было много спортсменок и, соответственно, много боев, мы бы выбрали один раздел. А так общее количество боев было как раз таким, что Ульяна получила достаточную практику. Для нее основной раздел – это К-1, в нем более жесткие бои, можно проводить удары коленями, удары ногами по ногам, так называемые лоу-кик. – Получается, что раздел К-1 более приближен к тайскому боксу, ушу-саньда? – Пожалуй, да. К-1 когда-то называли европейским тайским боксом, это была чисто коммерческая версия единоборств, там в свое время проводились серьезные бои за серьезные деньги. Потом это плавно перешло в спорт, причем в разделе К-1, в отличие от тайского бокса, нет ударов локтями и небольшие отличия по ударам коленями. Тем не менее К-1 и сегодня остается самой жесткой версией. – Какие турниры по кикбоксингу ожидают вашу воспитанницу в этом году? – В конце февраля Ульяна выступит на втором этапе Кубка Украины в разделе лоу-кик. Запланированы также два международных выезда: в столице Чехии Праге состоится Кубок Европы по К-1 и в Венгрии Кубок мира тоже в разделе К-1. Но выезды за границу всегда сопряжены со значительными финансовыми затратами. Получится найти средства – поедем. – А национальная федерация не помогает? – Помогает, но не в полном объеме. Однако я надеюсь, что все в этом плане будет хорошо, найдем средства. Нам и спортшкола «Лидер» всегда помогает, поддерживает своих спортсменов, и в федерации мы не на последнем счету, поэтому, думаю, все будет отлично. – А теперь несколько вопросов Ульяне. Что ближе к ушу-саньда – раздел фул-контакт или К-1? – Конечно раздел К-1, так как там есть удары по ногам. В разделе фул-контакт – удары ногами выше пояса. – СвЂ‚какимивЂ‚трудностями столкнулись в Одессе? – Трудности были, каждый день по одному бою (всего три), и нужно в течение этих дней держать вес в рамках своей весовой категории. Кроме того, соперницы очень хотели у меня выиграть, нужно было их где-то обхитрить, обыграть. Было и такое, что с первых секунд поединка соперница бросалась на меня с ударами. Надо было не растеряться, решить, что делать, причем в доли секунды. Я предпочитаю не ввязываться в драку, а обыграть противника. Так и стала чемпионкой.