Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ с Анастасией Дмитраковой



Спасибо за внимание и трудолюбие

От имени жителей поселков Речной и Садки-2 благодарим неутомимых тружениц – почтальона 38 отделения Ларису Терентьеву и работницу «Зеленстроя» Людмилу Зомбицкую.

Лариса Терентьева очень душевно относится к людям и своевременно доставляет всю корреспонденцию. Наша Лариса летает, как пчелка, помогает пожилым людям оплатить коммунальные услуги, покупает лекарства. Мы ценим нашего почтальона и хотим попросить ее руководство поощрить Ларису за хорошую работу. Она трудится уже много лет и очень ответственна.

А о таких людях, как Людмила Зомбицкая, говорят, что они верой и правдой служат своему родному коллективу, неравнодушны к чужому горю и несправедливости. Она искренне болеет за имидж Кальмиусского района и поселка Речной, где проживает. Свою трудовую деятельность Людмила начала в 1958 году, окончила курсы бухгалтеров, девять лет работала по специальности в управлении питания комбината имени Ильича, а потом 26 лет – в цехе водоснабжения машинистом насосных установок. С 2006 года по настоящее время трудится в «Зеленстрое».

Мы уверены, что добро, как эхо, в жизни отзовется и то, что даришь ты другим, к тебе сполна вернется.