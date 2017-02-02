Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ с Анастасией Дмитраковой



Сотворили чудо

В конце прошлого года я лежал в мариупольской городской больнице №1. Хочу от всей моей семьи поблагодарить медицинский персонал хирургического отделения, в том числе хирурга Александра Домбая и главного врача Михаила Сороку, за их профессионализм. Врачам удалось сохранить мне ногу!

А после трехмесячного лечения в хирургии меня направили в ожоговое отделение для продолжения лечения. И хирург Игорь Евтенко отлично с этим справился. Наша большая семья благодарит медиков из хирургического и ожогового отделений и желает крепкого здоровья, успехов в работе и долгих лет жизни.