Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ с Анастасией Дмитраковой



Помогите вернуть остановку

Пишут вам члены садового товарищества «Лидия» по поводу восстановления остановки, которая является конечной на ул. Латышева, что в микрорайоне Черемушки. Нас 115 членов этого общества. Мы получили дачные участки в 800 метрах от воинской части в районе Сухой балки, рядом с совхозом «Шлях Ильича», в 1988 году от ранее действующего треста «Донбассметаллургмонтаж». До 1996 года все было хорошо. Нас довозили до конечной остановки. Сейчас воинская часть вот уже более 10 лет не действует, и на протяжении этого времени мы ведем переписку с прежней и нынешней городской властью.

С 2015-го нам обещают благоустроить остановку. В том же году мы приняли долевое участие по программе 50х50 в отсыпке шлаком дороги и уборке территории, но нас обманули – остановки до сих пор нет.

В декабре прошлого года нам пришло очередное письмо из Приморской райадминистрации, в котором сказано, что данная остановка включена в перечень объектов по благоустройству города. Мы не просим особенно благоустроенной остановки, главное, как сказали нам водители, нужен дорожный знак с трафаретом маршрутных такси и хотя бы одна лавочка.

Обращаемся к городскому голове Вадиму Бойченко: очень просим вас взять на особый контроль создание этой остановки, ведь в последнем письме не указан срок ее ввода в действие, а только обещание – в течение 2017 года.