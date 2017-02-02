Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 22 февраля 2017 года, Среда
Десять шедевров из прошлого века
Восторг и взрыв эмоций
Гордость Мариуполя и всей Украины
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Посещение детской амбулатории – хождение по мукам

Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ с Анастасией Дмитраковой

Посещение детской амбулатории – хождение по мукам

Я работающая мама часто болеющего ребенка. В 2014-м мы переехали с неподконтрольной территории в Мариуполь. Спасибо всем, кто помог нам здесь стать на ноги. Но сегодня мое письмо не об этом. Хочу рассказать о хождениях по мукам в детской амбулатории. Чтобы попасть на прием к любому врачу, нужен талончик. Поскольку ребенку моему 15, вызовом врача на дом мы не злоупотребляем. Значит, если хочешь получить медицинскую помощь, иди с недомоганием в амбулаторию и стой в очереди в регистратуру за талончиком, а потом жди три часа – я не утрирую! – в очереди к врачу. В нашей амбулатории №6 в районе ул. Прожекторной педиатров не так много, поэтому некоторые тянут на себе по два участка.

Чтобы попасть на прием к специалистам (которые принимают в детской поликлинике №3), нужно сначала взять направление у педиатра, потратив на визит к нему в лучшем случае полдня, потом по этому направлению урвать талончик в пятницу – именно в этот день их привозят в амбулаторию. Точного времени доставки нет, поэтому, если хочется наверняка получить талон, нужно прийти пораньше, чтобы занять очередь в регистратуру, и ждать.

Честно говоря, уже нет никаких нервов ни у меня, ни у ребенка проводить в ожидании врачей и талонов столько времени. Что-то в медицинской реформе идет не так, неужели нельзя организовать весь этот процесс по-другому? Или такое только в амбулатории №6?

Татьяна, переселенка

  


Другие новости выпуска № 19 от 23 февраля 2017 года
  • Дом для «четвероногого спецназа» /
  • Пилотный проект в Кальмиусском районе /
  • Дверь на ключ /
  • Помощь жителям Сартаны и Талаковки /
  • В областной больнице появится отделение экстренной медпомощи /
  • Обратная связь с Татьяной Мацковой /
  • «Лютый фест» в Мариуполе /
  • Восторг и взрыв эмоций /
  • О земном и возвышенном / Pro-творчество с Николаем Пожогиным
  • Сотворили чудо / ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ с Анастасией Дмитраковой
  • Помогите вернуть остановку / ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ с Анастасией Дмитраковой
  • Посещение детской амбулатории – хождение по мукам / ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ с Анастасией Дмитраковой
  • Азимуты мужества / ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ с Анастасией Дмитраковой
  • ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА – ЧИТАТЕЛЬ с Анастасией Дмитраковой /
  • Спасибо за внимание и трудолюбие / ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ с Анастасией Дмитраковой
  • В Мариуполе как в NBА / Город спорта с Александром Куртовым
  • Соревнуются будущие чемпионы / Город спорта с Александром Куртовым
  • Двойной успех Ульяны Мищенко / Город спорта с Александром Куртовым
  • Десять шедевров из прошлого века / Книгочеи с Светланой Кузминской
  • Шестой сон писателя Вербера / Книгочеи с Светланой Кузминской
  • Городская афиша /

     

    		•

    Архив выпусков
    Февраль 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728
    год:   месяц:


    Топ новости


    Дом для «четвероногого спецназа»
    В Мариуполе открыт современный кинологический комплекс – первый в своем роде в Донецкой области Подробнее...


    Устали от войны, но не сдаемся
    Гостя из Греции поразили глаза детей из поселков вблизи линии разграничения и восхитили сила духа, вера в будущее и сплоченность мариупольцев Подробнее...


    Гордость Мариуполя и всей Украины
    Меткомбинат имени Ильича отметил 120-летие Подробнее...


    Флагман украинской металлургии
    Сплоченность и профессионализм ильичевцев дают силу преодолевать любые кризисы Подробнее...


    Сталевар в вышиванке
    Памятник на въезде в Мариуполь преобразился Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования