Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19 ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ с Анастасией Дмитраковой

Посещение детской амбулатории – хождение по мукам Я работающая мама часто болеющего ребенка. В 2014-м мы переехали с неподконтрольной территории в Мариуполь. Спасибо всем, кто помог нам здесь стать на ноги. Но сегодня мое письмо не об этом. Хочу рассказать о хождениях по мукам в детской амбулатории. Чтобы попасть на прием к любому врачу, нужен талончик. Поскольку ребенку моему 15, вызовом врача на дом мы не злоупотребляем. Значит, если хочешь получить медицинскую помощь, иди с недомоганием в амбулаторию и стой в очереди в регистратуру за талончиком, а потом жди три часа – я не утрирую! – в очереди к врачу. В нашей амбулатории №6 в районе ул. Прожекторной педиатров не так много, поэтому некоторые тянут на себе по два участка. Чтобы попасть на прием к специалистам (которые принимают в детской поликлинике №3), нужно сначала взять направление у педиатра, потратив на визит к нему в лучшем случае полдня, потом по этому направлению урвать талончик в пятницу – именно в этот день их привозят в амбулаторию. Точного времени доставки нет, поэтому, если хочется наверняка получить талон, нужно прийти пораньше, чтобы занять очередь в регистратуру, и ждать. Честно говоря, уже нет никаких нервов ни у меня, ни у ребенка проводить в ожидании врачей и талонов столько времени. Что-то в медицинской реформе идет не так, неужели нельзя организовать весь этот процесс по-другому? Или такое только в амбулатории №6? Татьяна, переселенка