Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ с Анастасией Дмитраковой



Азимуты мужества

Защитник. Мариуполец Федор Квартин с честью несет службу в Вооруженных силах.





Парни, призванные в Вооруженные силы из Мариуполя, зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны. Они честно и достойно выполняют свой воинский долг в зоне проведения АТО. До недавнего времени они работали сварщиками, учителями, металлургами, юристами…

После вручения повестки о призыве в армию Федор Квартин прибыл в военкомат. С первых дней воинской службы в учебном центре «Десна» Федор фундаментально взялся изучать свою специальность. Много времени он проводил в библиотеке полка, занимаясь самообразованием.

После успешных проверок на экзаменах был назначен на должность оператора в экипаж боевой машины.

На территории проведения АТО прошлое вспоминается в ярких красках. Детство, юность... События, на которые смотришь уже совсем другими глазами.

Работая сварщиком на меткомбинате имени Ильича в третьей бригаде листопрокатного стана «3000», приобрел отменную трудовую закалку, которая помогает в воинской службе.

…Сигнал прибыть в назначенный район оперативный дежурный принял далеко за полночь. Быстрые, без суеты, сборы. Машина прогрета и готова к движению. «Азимут 83, дальность 15, высота 2, есть цель!» – доложил солдат Квартин и вцепился в воздушного пирата всей мощью радиоэлектроники.

После проведенной максимальной компенсации цель была взята на сопровождение для дальнейшего уничтожения. Последовала команда сменить позицию. После прибытия на новое место Федор мгновенно изучил местность и предложил разместить машину в седловине. За короткое время были изготовлены вертикальные и горизонтальные маски. Машина стала продолжением зарослей боярышника… И только на следующий день расчет комплекса прибыл в базовый лагерь. Все боевые задачи были выполнены с высоким качеством.

За время воинской службы солдат Федор Квартин досконально изучил и успешно применяет на практике знания военного дела – в специальной, технической, огневой, тактической, инженерной подготовке, военной топографии, с успехом выполняя боевые задачи по защите мирного неба Украины.