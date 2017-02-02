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Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19


ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА – ЧИТАТЕЛЬ с Анастасией Дмитраковой

Уважаемые читатели газеты «Ильичевец. Город»! В 2017 году мы возобновляем нашу рубрику «Читатель – газета – читатель» и ждем ваших писем в адрес редакции: 87534, Мариуполь, пр. Нахимова, 116-а, или на электронный адрес: pressa@mtv.pics. Пишите нам о том, что вас волнует, тревожит, чем вы хотите поделиться с мариупольцами.

А воз и ныне там…

Случай, о котором я хочу рассказать, произошел в ноябре прошлого года, но с тех пор мало что изменилось. Речь пойдет об отношениях водителей и кондукторов маршруток и пенсионеров.

Автобус 124-го маршрута шел на Левый берег. Я переходил проспект Металлургов в районе Кировского рынка. Большинство пешеходов уже перешли дорогу, я же находился на середине улицы. Этот автобус мог проскочить передо мной, но водитель подождал, пока я дойду до противоположной стороны. Я подумал: вот порядочный водитель! Но какое разочарование ждало меня на остановке! Перед самым моим носом он демонстративно захлопнул дверь и тронулся, но через три метра остановился – к машине мчались молодые пассажиры. Не торопясь подошел к двери, дал возможность спешившимвЂ‚зайтивЂ‚ввЂ‚салон, а когда взялся за поручень, то едва не пострадал. Водитель видел, что я хочу зайти, и все равно закрыл двери. Я стучал, однако мне не открыли! Спустя двадцать метров маршрутка снова остановилась, чтобы подобрать еще двух молодых пассажиров.

Номер маршрутки я не успел рассмотреть, ко мне сразу подошла пожилая женщина и поинтересовалась, не получил ли я травму и не нужна ли мне медпомощь.

Много лет пенсионеры жалуются, что водители маршруток, видя их, проезжают мимо. А воз и ныне там. На все эти обращения перевозчик отвечает, что с водителем проведена воспитательная работа в виде беседы, ему сделали замечание и т.д. И что? А то, что их хамское поведение говорит о безнаказанности. Может быть, водителям повышается зарплата за каждого оставленного на остановке пенсионера? Неужели им доставляет удовольствие обидеть человека? У них что, нет своих бабушек и дедушек? Откуда такая ненависть к землякам-пенсионерам? Обидно смотреть на кондуктора, когда он или она с перекошенным лицом смотрит в пенсионное удостоверение, а гривну-две берет, даже не говоря спасибо.

Неужели городская власть не знает, что не всех пассажиров обилечивают? Почему контролеры не проверяют маршрутки? Откуда берутся данные о количестве перевезенных льготников? Вопросов много, но главный из них – когда и кто остановит хамство некоторых экипажей маршрутных такси? Ведь не все такие бессовестные.

Валентин Брагинец, пенсионер

  


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