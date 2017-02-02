Четверг, 23 февраля 2017 года, № 19

Pro-творчество с Николаем Пожогиным



О земном и возвышенном

История в картинах. Юные художники отобразили свое видение образа покровителя Мариуполя.



«Предводитель крымских переселенцев». Автор полотна – Григорий Шишман.



«Игнатий Мариупольский за рукописью». Анастасия Орлова запечатлела момент создания летописи.





Горожане чтят память святителя Игнатия Мариупольского

В минувшую субботу во Дворце культуры «Молодежный» состоялось торжественное мероприятие, посвященное знаковым датам из жизни митрополита Игнатия.

Поскольку точная дата рождения Иаковоса Гозадиноcа неизвестна, а скончался он 16 февраля 1786 года, то этот день установлен днем памяти в 1997 году, когда решением Священного синода Украинской православной церкви митрополит был причислен к лику святых.

Напомним, что юбилейные торжества в честь 300-летия со дня рождения и 230-летия со дня смерти святителя начались еще в прошлом году.

В нынешнем году в фойе «Молодежного» была организована выставка детского рисунка, посвященная жизни и подвигу Игнатия Мариупольского. Свои работы представили юные воспитанники Мариупольской художественной школы имени Архипа Куинджи, общеобразовательных школ и художественных школ из поселков Сартана и Мангуш. Состоялось и награждение авторов лучших работ.

Затем всех пригласили в зрительный зал, где была представлена концертная программа, в которой приняли участие хор Свято-Троицкого храма, мужской ансамбль греческого танца «Зорба» поселка Старый Крым, учащиеся и преподаватели школ №№ 8, 44 и 48, танцевальная группа народного греческого фольклорного ансамбля «Сартанские самоцветы».

«Митрополит Игнатий является небесным покровителем города Мариуполя и всей Украины, – обратился к собравшимся настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Гавриил Агабеков. – Он непрестанно возносит молитвы Богу за его жителей, испрашивая для них милости, добра, любви и милосердия».

Выставка детского рисунка организована уже не в первый раз. «Мы выставляем работы в рамках проекта «Благодарные потомки», который существует с 2010 года, – отмечает преподаватель художественной школы имени Архипа Куинджи Татьяна Дели. – Мы рассказываем о жизни и подвижничестве Игнатия Мариупольского. Проект занял первое место в Украине в конкурсе православных педагогов и стал победителем международного конкурса, вы­играв грант в 100 000 гривен. Мы с ребятами изучили историю образования нашего города и земной путь его основателя митрополита Игнатия в рамках пеших и автобусных экскурсий в Мариуполе. Организовывали поездки в поселки Старый Крым, Сартана, Боевое, а также в Симферополь, Севастополь и другие города».

Николай Пожогин, фото Евгения Носенко