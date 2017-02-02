Ритм современной жизни таков, что мы разучились общаться, даже с соседями не всегда успеваем поздороваться в круговороте будней. Исправить эту ситуацию, сплотить жителей, а заодно навести порядок в подъездах многоэтажек помогает конкурс «Чистый подъезд», который проводится в Мариуполе по инициативе общественного союза «Зеленый центр Метинвест». Об этом говорили в прошедшие выходные жители Кальмиусского и Левобережного районов. И выражали благодарность организаторам генеральной уборки.

Большая уборка в Каменске

«Актив нашего дома был приятно удивлен, когда на уборку подъездов вышли и те жильцы, которые не выразили такого желания, когда мы проводили опрос, – рассказала председатель ОСМД «Першотравнева-21» поселка Каменск Светлана Костина. – Это шажочки, которые мы делаем навстречу друг другу. Возможно, подействовала хорошая мотивация – побороться за призы. Ведь мы теперь сами решаем, на какой участок направить средства для ремонта, и победа в конкурсе будет весьма кстати. Спасибо за это активистам «Зеленого центра», которые стучались в каждую квартиру и объясняли, насколько важно начать наведение чистоты именно с лестничной клетки – с того самого первого общественного пространства, когда выходишь из квартиры».

Дети и взрослые

Примечательно, что вместе со взрослыми на уборку вышли и дети, которые на примере своих родителей постигают азы добрососедства. «Это один из главных посылов нашего конкурса, – поделился координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера. – Именно в коллективе мы понимаем, что навести порядок в нашем доме мы должны сами. Никакие функционеры или управляющие компании не способны, как мы того хотим, содержать в чистоте и уюте наши подъезды. Одновременно с этим мы показываем пример нашим детям, как нужно относиться к своему дому. И на каждом этапе проведения большой уборки, так мы называем конкурс «Чистый подъезд», мы видим, как можно это совместить».

24-й квартал – среди передовиков

Активны были жители и по другим адресам, которые мы посетили в Кальмиусском районе. В домах 24-го квартала старой постройки, где проживают в основном пенсионеры и люди преклонного возраста, на уборку выходили бабушки с внуками. «Деревянные лестницы и перила требуют постоянного ухода: не только уборки, но и покраски, – рассказала председатель ОСМД «Квартал 24» Наталья Олефир. – Многие подъезды не дожидаются милости жэка и делают минимальный косметический ремонт. А потом украшают подъезды: можно увидеть расписанные и покрытые лаком разделочные доски, оформленные бабушкой, оригами и рисунки ее внучки».

А вот жильцы дома №20 в этом квартале не только поддерживают порядок в подъезде, но и высадили хвойные и вечнозеленые кустарники во дворе.

Интересно, что в поселке Каменск жителям дома №21 на улице Першотравневой не привыкать к инициативным и слаженным действиям: у них у первых в Кальмиусском районе была реализована программа «Уютный двор», жители получили в подарок беседки, лавочки, качели. «Мы оперативно прошли путь создания ­ОСМД, – отметила Светлана Костина. – За две недели после учредительного собрания подали документы на регистрацию. По программе поддержки ОСМД уже сделали ремонт крыши. Благодаря участию в конкурсах мини-­проектов заменили водопроводы горячей и холодной воды. В ближайших планах, кроме ремонтов и благо­устройства участие в конкурсе «Яркие огни добрососедства», который проводят Мариупольский союз молодежи и Фонд развития Мариуполя. На Масленицу соберем весь дом и проведем грандиозный праздник встречи весны».