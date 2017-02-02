Вторник, 21 февраля 2017 года, № 18





Они живы в наших сердцах

В городе почтили память героев Небесной сотни

За время Революции достоинства на Майдане в Киеве погибло 106 человек, практически все они получили посмертное звание Героя Украины. Самым кровавым днем в череде тех страшных событий стало 20 февраля. Сегодня о погибших вспоминает вся страна. В Мариуполе у памятника Кобзарю в понедельник состоялся траурный митинг, на котором присутствовали сотни горожан – память героев почтили минутой молчания.

У подножия монумента горели лампады, школьники читали стихи об участниках трагических событий на Майдане и улице Институтской, мариупольская вокальная группа «Фиеста» исполнила песню, призывающую к миру.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, его заместители, представители депутатского корпуса, правоохранители возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко. «Те события навсегда стали частью нашей истории, а этот день – днем настоящих патриотов. Небесная сотня – люди, уставшие от той жизни, которая сложилась за многие годы, они вышли на защиту настоящей Независимости и сказали, что готовы двигаться вперед, жить в демократическом, свободном, мирном европейском государстве. Произошла трагедия, которая унесла жизни. И это боль для каждого украинца. Поэтому сегодня важно помнить об этом, передавать историю и формировать дух патриотизма», – считает мэр.

Мариупольцы чтят погибших героев, на митинг-реквием пришли около 500 жителей города, многие принесли цветы. «Я 33 года посвятил Вооруженным силам, защищал нашу Родину, и события на Майдане, конечно же, глубоко меня потрясли. Но хочется надеяться на лучшее и верить, что подобное больше не повторится», – говорит участник митинга Василий Колониари.

При этом горожане не считают, что герои Небесной сотни погибли напрасно, однако вынуждены констатировать, что власти не выполнили своих обещаний. «А людские жизни уже не вернуть», – говорит мариуполец Владимир Пивень.

«Мы очень сожалеем о погибших ребятах, пришли сюда, чтобы отдать дань памяти героям. Тогда были большие надежды, что жизнь в стране кардинально изменится к лучшему, но этого все еще не произошло», – говорит Лариса Мельник.

Владимир Щербаков