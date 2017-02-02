Читающие мариупольцы уже практически год обсуждают слухи о том, что библиотеки ждет кардинальная реорганизация. Масла в огонь подлила и попытка прошлого руководства управления культуры и туризма соединить ныне функционирующие три библиотечные системы в одну. Несмотря на то что это предложение не выдерживает никакой критики, не соответствуя действующему законодательству, его представили на рассмотрение депутатским комиссиям. К счастью, решение не было принято. Нынешнее руководство департамента культурно­общественного развития Мариупольского городского совета пошло по другому пути.

Реформа неизбежна

«Библиотеки для взрослых должны работать и для взрослых, и для молодежи, детские библиотеки – это другие стандарты и требования, – пояснила на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам образования и науки, духовности, молодежной политики, делам семьи, культуры и спорта директор департамента Оксана Гринько. – Мы провели ряд консультаций с областным управлением и Министерством культуры, действуем в правовом поле закона о библиотечном деле, поэтому сами библиотеки объединять не предполагается».

По словам руководителя, предстоит оптимизация всей культурной сферы города. Начать решили с библиотек, но не потому что Мариуполь перестал быть читающим, а ради экономии бюджетных средств. В частности, ее предполагается достичь за счет исключения дублирующих функций некоторых отделов в трех библиотечных системах, которые после реорганизации предстоит исполнять новой структуре единой библиотечной сети. Кроме того, некоторые заведения культуры будут переселены. Так, например, взрослая и детская библиотеки в Сартане сегодня ютятся в одном здании, не соответствующем современным стандартам, им планируется подыскать отдельные помещения в поселковом Доме культуры имени Тамары Кацы. Также в реформаторских планах департамента сокращение затрат на обслуживающий персонал.

Расширить культурное пространство

Практически все библиотеки продолжат функционировать, и первой, самой важной задачей для них остается работа с читателями и пополнение книжных фондов, уточнила Оксана Гринько. Однако современная библиотека должна стать многофункциональным центром, куда будут приходить не только за новой книгой, но и за возможностью пообщаться, получить консультацию.

Таким образом, на сотрудников ложатся дополнительные функции, причем большинство новых направлений, такие как коворкинг-центры, молодежные центры, игротеки и многие другие, уже сегодня освоены мариупольскими библиотекарями.

«Каждая библиотека будет специализироваться на одном из современных направлений развития досугового пространства. К примеру, библиотека имени Светлова в центре города станет арт-центром, здесь планируется разместить музей драматического театра. Обязательно будут созданы и библиотечные центры с культурным пространством для людей с ограниченными возможностями», – отметила Оксана Гринько.

Книги отправятся в путь

А вот там, где в Мариуполе никогда не было библиотек, в рабочих поселках, появится библиоавтобус. Таковой и сегодня действует в Кальмиусском районе, но держится он по большому счету на энтузиазме самих библиотекарей. Новенькая передвижная библиотека будет соответствовать всем современным стандартам и будет выполнять не только просветительские задачи, но и станет площадкой для развития творческих идей жителей поселков.

Теперь свое слово о реформе библиотек на предстоящей сессии должны сказать мариупольские депутаты.



