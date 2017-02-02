Как сообщил директор департамента транспорта и связи Мари­упольского горсовета Василий Клат, речь идет о том, чтобы тариф на проезд в трамваях и троллейбусах сначала повысить до 3 грн 50 коп, а потом до 4 грн, в коммунальных автобусах, соответственно, до 4 и 5 грн, в маршрутках – до 5 и 6 грн. Но эти цифры не являются окончательными, решение и по суммам, и по срокам будет принимать исполком.

Тарифы высоки или зарплаты малы?

Представители муниципалитета, МТТУ и частные перевозчики в один голос говорят: действующие тарифы нерентабельны. Существенно подорожали коммунальные услуги, в том числе электроэнергия, а также ГСМ, запчасти и ремонт, к тому же вдвое возросла минимальная зарплата.

Тариф на проезд в коммунальном транспорте покрывает 20-25% затрат, остальное дотирует город. Удорожание неизбежно: себестоимость одной поездки в автобусе – более 9 грн, в троллейбусе и трамвае – более 6 грн, сообщил Василий Клат в эфире программы «Коммуналка» на Мариупольском телевидении.

«Частные автоперевозчики на грани выживания, решение о повышении стоимости проезда запаздывает на два года, – уверен начальник по развитию ООО «Марвей Транспорт» Сергей Тупикин. – Рентабельная стоимость одной поездки в маршрутном такси порядка 10 грн, и это при условии компенсации льготного проезда».

Против повышения цены выступил общественный активист, член исполкома Дмитрий Забавин. Он считает, что бизнес искусственно занижает пассажиропоток и соответственно доходы, чтобы убедить власть поднять предельно допустимый тариф как можно выше.

«Не учитывается и то, что многие льготники оплачивают в маршрутках по 1-2 грн. Транспортники лукавят, когда говорят об убыточности: если бы бизнес был невыгоден, они бы им не занимались. прежде чем принимать решение, нужно получить объективную информацию», – считает Дмитрий Забавин.

Василий Клат выступил в защиту перевозчиков, дескать, если не согласовать повышенный тариф, то транспорта, которого в Мариуполе и так не хватает, станет еще меньше. Сейчас из 400 маршрутных такси на линию выходят 220 – 230, около 20 маршрутов – «мертвые»: частникам невыгодно их обслуживать, в том числе из-за низкого пассажирооборота и большого количества льготников, их в Мариуполе около 200 тысяч – это порядка 40% населения.

«Очереди в этот бизнес нет. Многие бросают дело», – рассказывает Василий Клат. С 2016 года государство перестало компенсировать перевозку льготных категорий. Чтобы покрыть эти расходы, из горбюджета в год нужно выделять по 100 млн грн, а ведь за эти деньги можно было бы закупить транспорт для МТТУ. Выходом из данной ситуации могла бы стать монетизация льгот.

Полтысячи с пересадкой

В случае роста тарифа расходы на проезд лягут тяжким бременем на семейный бюджет. Так, если добираться на работу и обратно маршруткой без пересадки по цене 6 грн за билет, это может обойтись в 276 грн в месяц на человека, а если с одной пересадкой – 552 грн. Если есть альтернатива в виде коммунального транспорта, то расходы будут меньше почти на треть. Не каждая семья сможет выкроить такие деньги – хоть пешком ходи или на велосипед пересаживайся.

В случае роста стоимости проезда многие мариупольцы не смогут его оплачивать, констатирует Дмитрий Забавин. Он потребовал от власти не согласовывать тариф в размере 5 и 6 грн для частных перевозчиков и не повышать стоимость проезда в коммунальном транспорте, дескать, мариупольцы не должны становиться заложниками некомпетентности транспортников. В противном случае пообещал организовать акции протеста. На что Василий Клат заметил: корень проблемы скорее не в высоких тарифах, а в низком уровне зарплат и пенсий.

Тем не менее выход есть – это покупка проездного билета. Таким образом школьники и студенты смогут сэкономить 50% от стоимости проезда, а взрослое население – 30%.

А как же качество?

Проезд время от времени дорожает, а качество услуг далеко не на высоте. В час пик мариупольцам на активных маршрутах сложно втиснуться в переполненный салон, ожидать на остановках приходится до получаса. Транспорт в большинстве своем выработал свой ресурс, в салонах грязно и холодно зимой, жарко и душно летом, остановки не объявляются, водители и кондукторы в маршрутках хамят льготникам, большая часть подвижного состава абсолютно не приспособлена для инвалидов-колясочников.

Городская власть разработала Стратегию развития транспорта в Мариуполе. Основные ее направления – убрать аварийный транспорт с дорог города, пустить на маршруты комфортабельные машины, а наличием нового коммунального транспорта создать конкуренцию частным перевозчикам.

На прошлой неделе 15 автобусов повышенной комфортности и два троллейбуса выехали на улицы Мариуполя, транспорт курсирует между Восточным и 23-м микрорайоном. Вскоре на линию выйдут десять чешских трамваев.

«Это первая часть большого проекта, который мы делаем вместе с областной властью и нашими надежными партнерами – Группой Метинвест», – отметил Вадим Бойченко.

Качество услуг также повышается. Так, автобусы вместимостью 100 человек соответствуют всем современным требованиям: оснащены качественными системами отопления, кондиционирования и видеонаблюдения, площадками с низким полом и пандусом.

Этой весной станет доступно для скачивания мобильное приложение, которое даст возможность в режиме реального времени отслеживать движение конкретных транспортных средств на карте города с помощью смартфонов и компьютеров.

Мариуполь изучает опыт других городов в части внедрения электронных проездных билетов.