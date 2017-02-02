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Вторник, 21 февраля 2017 года, № 18


Мариуполь важен для Европы

Гости из Прибалтики готовы делиться опытом и оказывать городу посильную помощь

В конце прошлой недели наш город посетила с рабочим визитом литовская делегация. Вместе с мэром и первыми руководителями Мариуполя гости из Прибалтики обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере бизнеса и привлечения инвестиций, образования и культуры. В состав литовской делегации, возглавляемой чрезвычайным и полномочным послом Литовской Республики в Украине Мариусом Януконисом, вошли экс-премьер-министр страны депутат Андрюс Кубилюс, депутат сейма Литвы Радвиле Моркунайте-Микуленене и лидер консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Габриэлюс Ландсбергис.

О достижениях и проблемах Мариуполя

Приветствуя литовских гостей, городской голова Вадим Бойченко подчеркнул важность такого визита для мариупольской громады. Мэр рассказал о достижениях и  перспективах города. Так, одним из значимых событий минувшего года стало внедрение проекта «Новый муниципалитет», цель которого – реформирование системы и механизмов подхода к муниципальному управлению.

В начале прошлого года был открыт контактный коммуникационный центр «15-55», куда может обратиться каждый мариуполец. С целью внедрения элементов контроля со стороны жителей за реализацией бюджета стартовали  проекты «Социальный инспектор» и «Открытый бюджет».

В январе 2016 года город подключился к системе электронных закупок ProZorro и за короткое время сумел занять одну из лидирующих позиций по ее использованию среди городов Украины.

Вадим Бойченко рассказал зарубежным гостям и о трудностях, с которыми приходится сталкиваться Мариуполю: «На сегодняшний день в нашем городе насчитывается около 57 тысяч переселенцев, которых мы считаем новыми мариупольцами. Главной проблемой для них остается отсутствие жилья – в нем остро нуждается более трех тысяч человек. Необходимы инвестиции для ремонтов пустующих жилых помещений, а также завершения строительства «замороженных» многоквартирных домов».

Что касается трудоустройства переселенцев, литовские гости уже сегодня предлагают свою помощь. Так, они приглашают в Литву рабочие кадры из числа внутренне перемещенных лиц, ранее проживавших на неподконтрольных Украине территориях.

О том, как мариупольцы справляются с трудностями, связанными с военными действиями, литовские гости узнали во время посещения поселка Сартана.

Городу нужны инвестиции

Вадим Бойченко подчеркнул: «Необходимо, чтобы наши европейские партнеры узнавали о положении в Мариуполе не только с экрана телевизора, а из первых уст. Несмотря на то что мы находимся вблизи линии разграничения, город живет мирной жизнью. Мариуполю жизненно важно привлекать иностранные инвестиции для развития крупных предприятий. У нас уже есть четкий план, в каком направлении двигаться, что менять».

Андрюс Кубилюс, в прошлом премьер-министр Литвы, заверил руководителей Мариуполя в том, что в Европе, в том числе и в его стране, искренне переживают за Украину и готовы оказать поддержку на пути ее европейского развития. Намерены литовцы сотрудничать и с Мариуполем, планируется рассмотреть возможное партнерство в развитии бизнеса, привлечении иностранных инвестиций, сфере образования, вопросах культурного обмена.

В рамках своего визита в Мариуполь представители литовской делегации посетили Центр предоставления административных услуг, а также пообщались с сотрудниками мариупольской полиции и студентами ПГТУ.

Подводя итоги, Андрюс Кубилюс признал, что литовцам есть чему поучиться у мариупольцев. «То, что вы делаете, вы делаете не только для своего города и страны, но и для всей Европы, – отметил депутат из Литвы. – Помогать вам – значит помогать и себе. Необходимо развивать двухстороннее взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах».

 

Татьяна Собецкая  


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