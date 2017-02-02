Вторник, 21 февраля 2017 года, № 18

Устали от войны, но не сдаемся Фото Евгения Носенко. На встрече со студентами. Культурным связям между Украиной и Грецией – крепнуть!



Гостя из Греции поразили глаза детей из поселков вблизи линии разграничения и восхитили сила духа, вера в будущее и сплоченность мариупольцев Наш город посетил заместитель министра иностранных дел Греческой Республики Теренс Куик. По его словам, он приехал, чтобы ознакомиться с нынешним состоянием дел в Мариуполе и селах, особенно с жизнью греческих общин, которые находятся в зоне боевых действий. Программа официального визита гостя из Греции была очень насыщенной. Теренс Куик встретился с мэром Мариуполя и его заместителями, лидерами и активистами греческих обществ, студентами Мари­упольского государственного университета и побывал в поселках на линии разграничения. «Я хочу, чтобы лица этих детей увидел весь мир» Неизгладимое впечатление на греческого гостя произвело посещение прифронтовых населенных пунктов – Сартаны, Гранитного, Чермалыка, Староигнатьевки. Теренс Куик пообщался с жителями, побывал в школах, увидел пострадавшие жилые дома и разрушенные памятники на сартанском кладбище, узнал из первых уст, как люди вынуждены выживать в условиях военных действий. «Ваш регион сегодня переживает очень драматичные времена, – заметил Теренс Куик. – Мне глубоко врезались в память лица детей, которые живут вблизи линии разграничения. Они видят войну не по телевизору, а собственными глазами. Я навсегда запомню глаза 11-летней школьницы из Сартаны, которые как будто просили о долгожданном мире и спокойствии. Фото и видео этой девочки и других детей я обязательно покажу своим соотечественникам и расскажу, что в действительности переживают жители Приазовья, живущие почти на линии огня. Я хочу, чтобы лица этих настрадавшихся детей увидел весь мир». «Обстрелы, которым подвергаются близлежащие поселки, мариупольский микрорайон Восточный – это наша боль, – говорит Вадим Бойченко. – Однако, несмотря ни на что, мы не опускаем руки. Трагические события не разъединяют нас, а напротив, укрепляют дух, способствуют единению мариупольцев». «Людей не нужно просить о помощи, они сами ее предлагают, трудятся с раннего утра до поздней ночи, восстанавливая разрушенное. Я горжусь мариупольцами, которые стали одной большой семьей. Мы очень устали от войны, но не сдаемся и по-прежнему уверенно смотрим в будущее», – ­отметил городской голова. Разрушения, произведенные обстрелами из тяжелого оружия, оставили гнетущий след в душе греческого гостя. Но были и удивительные моменты, свидетельствующие о том, что запасы оптимизма у настрадавшихся людей неиссякаемы. Например, Теренс Куик с улыбкой будет вспоминать о том, что жители Сартаны встретили гостей с музыкой, показав этим, что жизнь продолжается… Будущее – за молодежью Теренс Куик побывал в Мариупольском государственном университете, поговорил со студентами старших курсов, посетил музей истории и археологии МГУ. Приятно удивило зарубежного гостя, что юноши и девушки свободно общаются на английском, итальянском и греческом языках. Он поблагодарил ректора университета Константина Балабанова и весь преподавательский состав за вклад в популяризацию греческой культуры и языка, развитие украинско-греческих отношений. «Большое внимание мы уделяем греческой диаспоре Приазовья, где проживает около 90 тысяч греков, – отметил Куик. – Мы убеждены в необходимости развития греческого языка в вашем регионе, сохранении исторических и культурных традиций». Как свидетельство того, что связь между Мариуполем и Грецией будет только крепнуть, Теренс Куик и Вадим Бойченко обменялись символическими подарками. Замминистра иностранных дел также передал городскому голове приветственное письмо от мэра острова Китнос Стаматиса Гардериса. Напомним, договор о всестороннем сотрудничестве между Мариуполем и Китносом был подписан в октябре 2016 года. Татьяна Собецкая