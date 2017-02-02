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Суббота, 18 февраля 2017 года, № 17
Гуманитарный штаб поблагодарил мэра за сотрудничество
Директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Александр Вишняков встретился вчера с городским головой Мариуполя Вадимом Бойченко. Мэру была вручена благодарность за поддержку в сложное время мирных жителей на Востоке Украины.
«Важно быть в диалоге. Мы всегда опираемся на проблемы и потребности людей. Умение видеть и чувствовать чужую боль – это ключевой принцип в нашей работе», – отметил директор Гуманитарного штаба.
Два с половиной года штаб оказывает максимальную поддержку всем мирным жителям Донецкой и Луганской областей, пострадавшим в конфликте. «С первых минут трагедии на Восточном и в Сартане на помощь мариупольцам пришел Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Жители это помнят, видят и ценят. Спасибо за сотрудничество и поддержку людей», – подчеркнул Вадим Бойченко.