Суббота, 18 февраля 2017 года, № 17





Гуманитарный штаб поблагодарил мэра за сотрудничество

Директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Александр Вишняков встретился вчера с городским головой Мариуполя Вадимом Бойченко. Мэру была вручена благодарность за поддержку в сложное время мирных жителей на Востоке Украины.

«Важно быть в диалоге. Мы всегда опираемся на проблемы и потребности людей. Умение видеть и чувствовать чужую боль – это ключевой принцип в нашей работе», – отметил директор Гуманитарного штаба.