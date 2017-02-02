Практика проведения обучающих семинаров для желающих воплотить в жизнь собственную идею по благоустройству родного города стала хорошей традицией конкурса «Город – нашими руками», инициированного Группой Метинвест.

«Это ответственное мероприятие, на кону победа и получение гранта, – считает председатель КСН «Никопольский» Галина Мороховская. – Я со своими активистами не впервые прихожу на учебу, которую проводят организаторы конкурса. Здесь царит творческая атмосфера, можно всегда не только получить исчерпывающую консультацию, но и дельный совет. При этом ко всем относятся со вниманием».

«Каждый год мы проводим по два семинара, для того чтобы ответить на все вопросы потенциальныхвЂ‚участников,вЂ‚–вЂ‚пояснил координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера. – Обсуждаем многие позиции: как правильно заполнить заявку, как сделать описание своего проекта, чтобы экспертный совет, который будет оценивать участников и выбирать победителей нынешнего года, однозначно проголосовал «за», чтобы проект победил, а инициативная группа получила возможность реализовать свою ­задумку».

Тематика будущих проектов поражает своим разнообразием. Так, сотрудники центральной библиотеки имени Короленко хотят организовать проведение курсов английского языка для мариупольских полицейских. А председатель КСН «Поселок Песчаный» Светлана Тарабанько, воодушевленная программой общественного союза «Зеленый центр Метинвест» по очистке и возрождению родников, мечтает о благоустройстве территории вокруг кринички в своем поселке.

Но большинство участников конкурса планирует создание зон отдыха, где будут условия для всех возрастных групп. «Наш актив уже определился с тематикой, мы хотим привести в порядок участок на бульваре Шевченко, – рассказал председатель КСН «Кальмиусский» Николай Комаров. – Здесь и оживленная трасса, и трамвайные пути, значит, много мариупольцев проходят и проезжают мимо. Воплощение нашей идеи сможет не только радовать глаз горожан, но и предоставить жителям микрорайона современный уголок для проведения досуга».

Прием заявок на конкурс социальных проектов «Город – нашими руками» продолжается, но потенциальным участникам нужно поторопиться: осталось совсем немного времени, до 24 февраля.

Напомним, в 2017 году общая сумма гранта, выделенная Группой Метинвест на проведение этого конкурса, увеличена по сравнению с прошлым годом и составляет 1 миллион 500 тысяч гривен: до 100 тысяч на один проект-победитель. А это значит, что их может быть больше.