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Суббота, 18 февраля 2017 года, № 17


Улучшаем рабочий быт – поднимаем настроение

На отлично! Работницы известково-обжигового цеха вместе с генеральным директором меткомбината имени Ильича Юрием Зинченко по достоинству оценили работу подрядчика по реконструкции бытовок.
Утолить жажду. Автоматы с газированной водой в АБК-2 цеха холодной прокатки установили одновременно с ремонтом.

На меткомбинате имени Ильича завершен очередной этап ремонта бытовых помещений

Масштабная программа «Рабочий быт» стартовала на предприятиях Группы Метинвест пять лет назад. В 2012-м был утвержден единый стандарт, согласно которому санитарно-бытовые помещения (раздевалки, душевые, сан­узлы), зоны отдыха, комнаты для приема пищи ремонтируют и оснащают в соответствии с едиными требованиями. Учитывается буквально все: от ширины душевых кабинок до оттенка краски на стенах.

Усталость проходит

За годы реализации этой программы на меткомбинате имени Ильича для десятков тысяч сотрудников улучшены условия рабочего быта, а, как известно, именно они во многом задают тон и настроению коллектива, и производственной эффективности.

На днях качество ремонта еще пахнущих свежей краской бытовок вместе с рабочими оценил генеральный директор предприятия Юрий Зинченко.

«В минувшем году в рамках программы «Рабочий быт» было освоено 16 миллионов гривен, – отметил Юрий Зинченко. – Только на последнем этапе отремонтировано более 2300 квадратных метров бытовых помещений в четырех цехах – известково-обжиговом, холодной прокатки, доменном и листопрокатном «3000». Таким образом, улучшены бытовые условия более чем для 1200 сотрудников».

Обновленными душевыми и гардеробными довольны работницы известково-обжигового цеха. «На первом этаже бытовки были отремонтированы летом прошлого года, – уточнила машинист конвейера Нелли Сахарова. – Мы до сих пор не нарадуемся новым условиям и стараемся сохранить сделанное».

А вот бытовые помещения на втором этаже сданы в эксплуатацию к праздничной дате – 120-летию предприятия. «Сюда не просто стало приятно заходить, а кажется, что усталость сама проходит, – отмечает Ирина Безручко, пробоотборщик известково-обжигового. – Новые шкафчики, просторно, чисто, уютно, тепло. Душевые – просто загляденье. Теплый тамбур. Установлены стационарные сушуары. Созданы все условия для нас».

Новый этап программы – реконструкция столовых. В данное время капитальный ремонт ведется в одной из самых больших столовых – на аглофабрике.

Вдвое больше инвестиций

Напомним, в 2015 году в рамках программы Группы Метинвест «Рабочий быт» на меткомбинате имени Ильича было отремонтировано 25 объектов. Общие затраты тогда превысили 8,5 миллиона гривен.

Фактически ежегодно для улучшения бытовых условий объемы инвестиций увеличиваются вдвое. По словам генерального директора меткомбината имени Ильича, эта тенденция сохранится и в 2017-м.

«Мы уже запланировали более 30 миллионов гривен на нынешний год, – подчеркнул Юрий Зинченко. – Таким образом, будут завершены реконструкции всех бытовок. Однако эти объекты – начало большой работы. В дальнейших планах приведение в порядок комнат сменно-встречных собраний, холлов и коридоров административно-бытовых зданий подразделений».

В итоге все 17 тысяч работников предприятия получат комфортные душевые, гардеробные, комнаты приема пищи.

У азовстальцев не хуже

Не отстают от коллег и на меткомбинате «Азовсталь». В 2016 году здесь были улучшены условия труда для 480 работников предприятия. Общая площадь отремонтированных помещений составила более тысячи квадратных метров. С 2011 года на улучшение бытовых условий предприятие направило более 27 миллионов гривен, в 2016-м – порядка 4 мил­лионов.

А в начале февраля на комбинате «Азовсталь» во втором административно-бытовом корпусе рельсобалочного цеха после ремонта были открыты бытовые помещения для 200 работников. Площадь отремонтированных комнат составляет 450 квадратных метров.

Как отмечают металлурги, обновленный интерьер и улучшенные бытовые условия способствуют повышению мотивации и производительности труда каждого из работников.

Обновление продолжается

Впереди у ильичевцев большие планы: обновить АБК в 16 структурных подразделениях комбината и тем самым поставить точку в программе «Рабочий быт». «В 2017 году на ремонтные работы мы планируем направить порядка 30 миллионов гривен. Эта сумма вдвое больше, чем в ушедшем году», – заявил генеральный директор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко.

Николай Пожогин, фото Евгения Носенко  


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