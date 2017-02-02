В конце минувшего 2016 года в Мариуполе при поддержке UNICEF стартовал очень значимый для города проект «Социальная вода». Данная инициатива должна охватить 187 социальных объектов, качественную и дешевую питьевую воду получают более 35 тысяч учеников школ и 14 тысяч воспитанников дошкольных учреждений.

Во всех школах и детских садах

На начальной фазе реализации проект «Социальная вода» решает три ключевые задачи: обеспечение чистой водой всех учебных учреждений города, ее доступность для социально незащищенных слоев плюс продажа для всех жителей города по доступной цене в магазинах и аптеках – 35 копеек за литр. Реализация программы продолжается, и ее первая часть уже выполнена практически на 100%.

«На сегодняшний день мы уже внедрили программу «Социальная вода» в 94 учебных заведениях – школах и детских садах, где такая вода используется и для приготовления пищи. Исключение пока составляют технологический лицей и интернат №2, где есть небольшие технические сложности, которые мы решим в ближайшее время», - рассказывает директор департамента образования Мариупольского горсовета Светлана Добровольская.

Нравится каждому

С конца января проект «Социальная вода» реализуется и в Мариупольском техническом лицее. Помимо большой емкости теперь в каждой из 18 учебных аудиторий стоит 19-литровая, с ручной помпой. Эта инициатива пришлась по душе абсолютно всей детворе.

«У нас в классе довольно много ребят, которые добираются практически с окраин города, а поскольку рюкзак и так полон учебников, то везти с собой еще и воду не очень-то хочется», – делится одиннадцатиклассница Арина Ольховская.

«Вода вкусная, и мы с удовольствием ее пьем, большое спасибо за такой нужный проект», – поддерживает девушку ее одноклас­сник, будущий химик Денис Тохтарь.

Положительно о проекте отзывается и директор лицея Алина Беззапонова: «Вода хорошая, качественная, проверенная по всем физико-химическим показателям. В основном мы ее используем для питья, вода всегда свежая, детям она нравится».

Кроме того, по словам заведующей производством столовой технического лицея Елены Арабаджи, когда часть воды начали использовать в столовой для приготовления пищи, дети стали лучше есть, хвалить еду.