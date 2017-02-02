Суббота, 18 февраля 2017 года, № 17

Прекратить блокаду ради будущего Украины К городскому голове обратились трудовые коллективы предприятий города Главная тема, волнующая всех, – блокада, в результате которой Мариуполь попадает под прямой удар: городу грозит экономический, социальный и гуманитарный кризис. «Блокада Донбасса – это не борьба с агрессором, это борьба со своим же народом, – отметил городской голова Вадим Бойченко. – Она грозит Украине энергетическим коллапсом, сбоями в работе крупнейших промышленных предприятий, веерными отключениями электроэнергии, ростом тарифов для потребителей и скачком курса гривны. Не менее серьезными последствиями блокада может обернуться и для Мариуполя. Наш город рискует оказаться на грани экономического кризиса, и это в то время, когда мы только вернулись на путь развития и начали возрождать Мариуполь». 16 февраля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что своими действиями участники блокады в первую очередь вредят всему государству. В тот же день он ввел в действие решение СНБО «О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры». Данное решение обязывает Кабмин разработать порядок перемещения товаров через линию разграничения, утвердить перечень запрещенных для перемещения товаров, диверсифицировать источники поставок угля. Соб. инф.