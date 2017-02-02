120 лет комбинат имени Ильича является лидером отечественной металлургии, вносит неоценимый вклад в экономику города и страны. Гордостью предприятия всегда были его труженики. Доброй традицией стало прославлять тех людей, чья жизнь долгое время была неразрывно связана с комбинатом, тех, кто внес огромный вклад в его развитие.

В минувшую среду во Дворце металлургов состоялся праздничный концерт, посвященный чествованию ильичевцев – ветеранов труда.

«Одними из тех, кого мы поздравляем в первую очередь, являются, безусловно, наши ветераны, – рассказал журналистам перед началом мероприятия генеральный директор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко. – Это те люди, которые создавали историю, приумножали славу одного из крупнейших металлургических предприятийвЂ‚Украины,вЂ‚завода, известного во всем мире. Сегодня мы говорим искренние слова благодарности нашим ветеранам за их труд, за то, что они нас поддерживают в это сложное время».

Праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею, посетит порядка 12 тысяч ветеранов-ильичевцев. О славной истории завода собравшимся на праздник напомнили кадры из документальной хроники. Со словами благодарности к труженикам обратился Юрий Зинченко: «Достижения комбината, его неоценимый вклад в экономику Украины – это результат вашего труда, и мы всегда будем об этом помнить. Я уверен, что все вы гордитесь предприятием, которое строили и где работали, которое имеет огромный потенциал и прекрасное будущее. Профессионализм и преданность заводу, которые вы передали следующему поколению, помогут пройти все испытания».

Юрий Зинченко передал ветеранам поздравления от Рината Ахметова и генерального директора Группы Метинвест Юрия Рыженкова.

«Я считаю справедливым, что на протяжении многих лет любой праздник на комбинате открывают ветераны, – заметил председатель комитета профсоюза меткомбината имени Ильича Михаил Подъяблонский. – Именно вы создали тот особый, неповторимый дух, который называют ильичевским. Добра вам и благополучия!»

С огромным уважением, любовью и теплотой вспоминали о человеке, чья жизнь яркой строкой вписана в историю предприятия, под чьим руководством комбинат стал лидером отечественной металлургии, – почетном президенте комбината имени Ильича, Герое Украины Владимире Бойко. Как и все жители Украины, Владимир Семенович ждал наступления мира и верил в то, что завод выстоит и будет развиваться. Память о легендарном руководителе почтили минутой молчания…

После официальной части мероприятия состоялся праздничный концерт, подготовленный силами творческих коллективов Дворца металлургов.