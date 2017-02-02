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Суббота, 18 февраля 2017 года, № 17


На слуху: значимые события недели

Авдеевка снова попала под обстрел

Вечером 16 февраля мирные кварталы Авдеевки попали под обстрел. «Зафиксированы попадания в многоэтажные дома на ул. Гагарина и 9-й квартал. Идут разборы завалов. Есть погибший: мужчина 1973 года рождения умер в результате осколочных ранений», – сообщил глава Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook. Обстрелы города продолжились и 17 февраля.

На Авдеевском коксохиме запасов угля на 15 суток

директор предприятия Муса Магомедов отметил, что при обстреле Авдеевки завод не пострадал, сейчас работает два коксовых цеха, генерируется теплоэнергия. Из-за блокады запасов угля на заводе осталось приблизительно на 15 суток. На 10% для экономии сырья снизили производство мариупольские меткомбинаты. С 17 февраля в Украине введен в действие чрезвычайный режим в энергетике.

Победа в конкурсе молодых предпринимателей

Девятиклассники из мариупольской школы №66 разработали костыли из вторсырья и съедобную посуду. Проекты были представлены в конкурсе для молодых предпринимателей возрастом от 15 до 18 лет «Diamond challenge for high school», в котором приняло участие 165 команд Украины. Победу одержал проект современных костылей из вторично переработанных алюминиевых банок.

Шаг к открытию центра «Счастливые животные»

Для нового коммунального предприятия определено помещение на улице Куйбышева, 1. Созданный в нашем городе центр будет единственным в Донецкой области. Мариупольцы сейчас во Львове перенимают опыт в ветеринарно-стерилизационном центре ЛКП «Лев». Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве с международной организацией «Четыре лапы».

«Шахтер» обыграл «Сельту» в матче Лиги Европы

Донецкий «Шахтер» на выезде обыграл испанскую «Сельту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. «Сельта» активнее начала поединок, но «Шахтеру» удалась контратака, которую завершил Густаво Бланко-Лещук, проводивший первый официальный матч в составе горняков. Во второй половине испанцы продолжили атаковать, но «Шахтер» уверенно оборонялся и довел поединок до победы.

  


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