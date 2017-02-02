Суббота, 18 февраля 2017 года, № 17





Новый старый главный

В минувший четверг коллективу драматического театра был официально представлен главный режиссер. Им стал Анатолий Левченко. Назначение стало возможным благодаря победе в конкурсе на замещение вакантной должности главного режиссера, который был объявлен с середины января нынешнего года.

«Все проходило на законных основаниях, – рассказал генеральный директор драматического театра Владимир Кожевников. – В состав конкурсной комиссии из пяти человек, председателем которой стала начальник областного управления культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации Алина Певная, от нашей труппы входили народная артистка Украины Светлана Отченашенко и заслуженный артист Украины Александр Арутюнян. Из двух кандидатов, а свое резюме подала и режиссер Анжелика Добрунова, был утвержден Анатолий Левченко».

По словам руководителя, весь процесс работы комиссии фиксировался видеокамерой. На днях запись будет выложена в Интернет для общего доступа.

Напомним нашим читателям, что Анатолий Левченко работает в мариупольском драматическом театре с 1995 года, куда он поступил после окончания Киевского государственного института театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

Соб. инф.