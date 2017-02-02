Суббота, 18 февраля 2017 года, № 17





Пенсионеры не пострадают

Специалисты управлений ПФУ в Мариуполе будут вести прием по прежним адресам

Сейчас проходит вторая волна оптимизации путем объединения территориальных органов Пенсионного фонда Украины, которая предусматривает сокращение 168 структурных подразделений и 1,9 тыс. штатных единиц.

На сегодня система территориальных органов фонда насчитывает 525 управлений, в том числе 56 в Донецкой области и четыре – в Мариуполе. После завершения процесса реорганизации в нашем городе останется два управления, в Донецкой области – 52, а в стране – 357. Об этом нашему изданию сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Объединение или слияние нескольких управлений в одно не повлечет сокращения специалистов, которые предоставляют услуги. Оптимизируют лишь руководящий состав.

Специалисты по вопросам пенсионного обеспечения будут и далее работать на своих местах в тех же помещениях, по тому же адресу и в тех же залах обслуживания и кабинетах, в которых работали до реорганизации.

Жители тех или иных административно-территориальных единиц, как и ранее, будут получать весь спектр услуг, отнесенных к компетенции органов фонда.

Что касается обновления компьютерной техники, то этот процесс начался в 2016 году и будет продолжен в 2017-м. В результате объединения и благодаря введению электронной системы назначения и выплаты пенсий нагрузка на специалистов уменьшится, соответственно, очередей не будет, обещают в Пенсионном фонде Украины.

Юлия Франжева