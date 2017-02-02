Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 17 февраля 2017 года, Пятница
Обогреть как липку
Флагман украинской металлургии
Курс на кадровый резерв
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Готовят вкуснее, но пьянство не одолели

Суббота, 18 февраля 2017 года, № 17


Готовят вкуснее, но пьянство не одолели

У каждого из обитателей пансионата – своя боль и свое отношение к обстоятельствам, в которых они оказались, некоторые воспринимают выпавшие на их долю тяготы философски, другие крайне возмущены условиями содержания.

«После вашего визита за нами стали лучше ухаживать, сегодня искупалась, постель чистенькая, меняют каждую неделю, – рассказывает 75-летняя Мария Дмитриевна. – Кормить стали лучше. Вчера давали вкусный борщ, на второе – гречневую кашу и курятину, на третье – сладкий компот. Раньше блюда были невкусными: ни зажарки, ни мяса толком не видели, в основном котлеты, а в них почти один хлеб, давали еще картошку, разрезанную напополам». Но самая большая проблема для Марии Дмитриевны – полная слепота. «Хотя бы один глаз прооперировали, можно ли помочь мне как малоимущей?» – спросила она, а депутаты записали ее данные и сказали, что постараются помочь.

Наталью Калашникову привезли сюда из интерната Кондратьевки три года назад – спасали от войны. Однако новоселью 39-летняя женщина на инвалидной коляске совсем не рада, говорит, на прежнем месте было лучше. «Это коляска моего мужа, ей пять лет, и она уже ни на что не похожа, слесари ее не ремонтируют, этим приходится заниматься мужу – он тоже здесь живет. У нас в кинозале стоят коляски, прошу дать одну из них во временное пользование – безрезультатно».

Распитие спиртного – это бич пансионата, проблема обостряется в день выдачи пенсии. «Моего мужа спаивают постояльцы из соседнего корпуса, водку прячут в рукавах», – сетует Наталья. Персоналу, а это в основном женщины, найти и «обезвредить» емкость с сорокаградусной проблематично - попробуй забрать бутылку у алкоголика. Тем не менее, по словам Натальи, недавно директор пансионата демонстративно вылила отобранную водку в канализацию на глазах у подопечных. В целом проблемы это не решает, ведь неподалеку – генделик. Некоторые колясочники просят милостыню возле ближайшей церкви и спускают эти деньги на покупку спиртного.

Юлия Франжева  


Другие новости выпуска № 17 от 18 февраля 2017 года
  • Гордость Мариуполя и всей Украины /
  • Прекратить блокаду ради будущего Украины /
  • Чистая вода для мариупольской детворы /
  • Самые теплые поздравления – ветеранам-ильичевцам /
  • С мыслями о победе /
  • Улучшаем рабочий быт – поднимаем настроение /
  • Гуманитарный штаб поблагодарил мэра за сотрудничество /
  • Новый старый главный /
  • Пенсионеры не пострадают /
  • Готовят вкуснее, но пьянство не одолели /
  • Медицина – болезненный вопрос /
  • Старость в радость? /
  • Искусство видеть и понимать картины / Публично о личном с татьяной Собецкой
  • В Мариуполе всплеск краж из автомобилей /
  • План мероприятий /
  • Состоится сессия городского совета /
  • На слуху: значимые события недели /

     

    		•

    Архив выпусков
    Февраль 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728
    год:   месяц:


    Топ новости


    Гордость Мариуполя и всей Украины
    Меткомбинат имени Ильича отметил 120-летие Подробнее...


    Флагман украинской металлургии
    Сплоченность и профессионализм ильичевцев дают силу преодолевать любые кризисы Подробнее...


    Сталевар в вышиванке
    Памятник на въезде в Мариуполь преобразился Подробнее...


    Обогреть как липку
    Почему мариупольцы платят за холод в квартирах и чужие помещения? Подробнее...


    Первый пошел!
    В центре города убрали уродливый киоск, дело за следующими Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования