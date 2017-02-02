Суббота, 18 февраля 2017 года, № 17

Готовят вкуснее, но пьянство не одолели У каждого из обитателей пансионата – своя боль и свое отношение к обстоятельствам, в которых они оказались, некоторые воспринимают выпавшие на их долю тяготы философски, другие крайне возмущены условиями содержания. «После вашего визита за нами стали лучше ухаживать, сегодня искупалась, постель чистенькая, меняют каждую неделю, – рассказывает 75-летняя Мария Дмитриевна. – Кормить стали лучше. Вчера давали вкусный борщ, на второе – гречневую кашу и курятину, на третье – сладкий компот. Раньше блюда были невкусными: ни зажарки, ни мяса толком не видели, в основном котлеты, а в них почти один хлеб, давали еще картошку, разрезанную напополам». Но самая большая проблема для Марии Дмитриевны – полная слепота. «Хотя бы один глаз прооперировали, можно ли помочь мне как малоимущей?» – спросила она, а депутаты записали ее данные и сказали, что постараются помочь. Наталью Калашникову привезли сюда из интерната Кондратьевки три года назад – спасали от войны. Однако новоселью 39-летняя женщина на инвалидной коляске совсем не рада, говорит, на прежнем месте было лучше. «Это коляска моего мужа, ей пять лет, и она уже ни на что не похожа, слесари ее не ремонтируют, этим приходится заниматься мужу – он тоже здесь живет. У нас в кинозале стоят коляски, прошу дать одну из них во временное пользование – безрезультатно». Распитие спиртного – это бич пансионата, проблема обостряется в день выдачи пенсии. «Моего мужа спаивают постояльцы из соседнего корпуса, водку прячут в рукавах», – сетует Наталья. Персоналу, а это в основном женщины, найти и «обезвредить» емкость с сорокаградусной проблематично - попробуй забрать бутылку у алкоголика. Тем не менее, по словам Натальи, недавно директор пансионата демонстративно вылила отобранную водку в канализацию на глазах у подопечных. В целом проблемы это не решает, ведь неподалеку – генделик. Некоторые колясочники просят милостыню возле ближайшей церкви и спускают эти деньги на покупку спиртного. Юлия Франжева