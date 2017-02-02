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Суббота, 18 февраля 2017 года, № 17


Медицина – болезненный вопрос

В пансионате  нет терапевтов, психиатра и гериатра

Больные и одинокие старики из пансионата для ветеранов войны и труда №2 столкнулись еще с одной проблемой – им не у кого лечиться.

«Три года прошло после операции, а меня не могут повести к гинекологу, мы будто на каком-то острове живем», – возмущена постоялица Нина.

«Обитатели пансионата остались без врачей: вакантны точки терапевтов, гериатра и психиатра. Из медиков – один фельдшер. Плюс к этому с ноября 2016 года в горбольнице №9 подопечных пансионата отказываются обслуживать, – рассказывает директор учреждения Наталья Светличная. – Мы неоднократно писали письма в управление здравоохранения, но ответа нет. Наши постояльцы не закреплены ни за одним лечебным учреждением, а ведь им нужны консультации узких специалистов. Кроме того, 32 человека раз в два года должны продлевать индивидуальную программу реабилитации, а для этого необходимо обращаться в МСЭК».

Но как быть с решением других проблем, о которых говорили обитатели пансионата?

Что касается обеспечения колясками и ходунками, то, как пояснила Наталья Светличная, если по индивидуальной программе реабилитации что-то из этого положено, то людей ставят на очередь и они получают необходимые средства за счет государства. Директор не стала отрицать, что в учреждении есть запасные коляски и ходунки, но больные по тем или иным причинам отказываются от них. С запасами лекарств, по словам начальства, в заведении тоже полный порядок. Только вот со словами подопечных это никак не согласуется.

Здания приводятся в порядок поэтапно, на текущий ремонт каждого корпуса выделено по 300 тыс. грн. «Одномоментно все работы выполнить невозможно, у нас нет таких денег, – поясняет директор. – В то же время нам пообещали, что вскоре на унитазах появятся крышки, а шланги на бачках заменят. Кто знает, сколько пришлось бы ждать благоустройства туалетов, если бы не общественный резонанс?»

По поводу питания Наталья Светличная заверила: кто не ест молочное, может взять замену. Но почему постояльцы жалуются: при таком-то богатстве выбора?

Юлия Франжева  


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