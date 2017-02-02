Около месяца назад мариупольскую общественность взбудоражил громкий скандал. Благотворительная акция «Старость в радость», в которой участвовали депутаты Мариупольского горсовета, обернулась скандалом и вызовом полиции, а персонал учреждения пытался не допустить гостей к лежачим старикам во втором корпусе, сославшись на карантин. Депутаты Ольга Пикула, Светлана Ситник и Оксана Радченко, пришедшие поздравить подопечных пансионата для ветеранов войны и труда №2 с новогодними и рождественскими праздниками и лично вручить каждому подарки, такого поворота событий никак не ожидали, ведь с руководством была предварительная договоренность о визите. Увиденное и услышанное вызвало возмущение: антисанитария, обшарпанные комнаты и мебель, убитые душевые и туалеты, жалобы на невкусную и однообразную еду и нехватку лекарств. Да и внимания старикам уделяется недостаточно: так, пожилая женщина, передвигаясь на ходунках, упала при выходе из комнаты гигиены, представительницам депутатского корпуса пришлось самим поднимать ее, так как докричаться до работников учреждения им не удалось.

«Здесь следует создать нормальные условия для жизни, здоровье и безопасность должны быть гарантированы каждому постояльцу», – отметила Ольга Пикула.

Данный инцидент получил широкий общественный резонанс. Депутаты направили мэру коллективное обращение с просьбой провести проверку в пансионате. В связи с тем что это учреждение областного подчинения, документ перенаправили в Донецкую ОГА. Вскоре в упомянутое учреждение прибыла комиссия. Информация о результатах проверки пока не получена.

Равные права – разные условия

В минувшую субботу депутатский десант – Ольга Пикула, Светлана Ситник, Оксана Радченко и Кирилл Папакица – снова навестили постояльцев, подарили фотографии и поинтересовались, улучшились ли условия и чего по-прежнему не хватает для комфортного проживания.

На этот раз гостей встречали радушно, с улыбками, препятствий не чинили и охотно отвечали на все вопросы. Хочется верить, что это по доброте душевной, а не из-за страха прогневить вышестоящее начальство. Кстати, директор, узнав о визите гостей, тоже прибыла на работу в свой выходной.

Постояльцы были несказанно рады добрым знакомым, заключали их в объятья, делились радостями и печалями.

Следует отметить, что корпус №1 в лучшем состоянии, чем корпус №2, где расположена гериатрия. Общие коридоры выглядят довольно хорошо, в отличие от большинства жилых комнат. Количество постояльцев на одну – от одного до четырех, в каждом жилом помещении – кран и раковина, но нет ни душа, ни туалета. Резкий контраст режет глаз: в первом корпусе мы видели двухместную комнату с хорошим ремонтом, где проживает всего один человек, зато этажом выше условия далеко не райские: в небольшой давно не ремонтировавшейся комнатушке в крайне стесненных условиях доживают жизнь четыре старушки, одна из которых душевнобольная, а другой 97 лет. При этом пансионат переполненным никак не назовешь: в учреждении на 160 мест проживает чуть более 130 человек. Депутаты задумались, нет ли здесь коррупционной составляющей, но работники заведения поспешили их разуверить: дескать, в одиночку живут люди с серьезными психическими нарушениями – с ними никто не может ужиться, а скученно – те, с кем никто не хочет соседствовать из-за специфических проблем со здоровьем, это так называемые «памперсники». Но такое объяснение не удовлетворило: по сути, в обоих случаях речь идет о людях, с которыми никто не хочет делить быт, но одни живут в тесноте и убожестве, другие – с комфортом и в гордом одиночестве.

Экономия на гигиене осталась в прошлом?

Есть существенный прогресс в части обеспечения средствами гигиены: их наконец стали выдавать в соответствии с нормативами, то есть в объеме вдвое большем. «На месяц я получила два куска мыла, два рулона туалетной бумаги, 200 г шампуня и зубную пасту, до этого давали один кусок мыла на два месяца, 100 г шампуня на месяц», – рассказала Наталья Калашникова.

Колясочник Василий возмутился отсутствием самых необходимых медикаментов: «Вчера срочно нужно было принять фталазол, а у них нет таблеток. Вообще-то я сам покупаю себе лекарства, но фталазол в учреждении должен быть всегда!»

Заказать продукты питания, по словам Василия, огромная проблема: «Санитаркам запретили покупать для нас продовольствие, этим должна заниматься сестра-хозяйка, но я ее вижу не чаще двух-трех раз в месяц».

Депутатов шокировала история Галины Кривули: пожилую женщину привезли сюда из Горловки, когда начались боевые действия. «С ее слов, на прежнем месте кормили отменно и ходунки выдавали, здесь условия ужасные, кормят отвратительно, ходунков нет, – рассказывает Светлана Ситник. – По приезде сюда у Галины пропали сбережения – полторы тысячи гривен, деньги нужны на операцию, ее стоимость – около 12 тыс. грн. Из-за больной спины женщина с трудом сидит на кровати и мечтает вернуться домой. Галина попросила нас найти племянницу Светлану, чтобы та забрала ее отсюда, и мы сделаем все возможное, чтобы выполнить ее просьбу».

В целом депутаты заметили позитивные сдвиги. По словам Ольги Пикулы, питание в пансионате улучшилось, средства гигиены стали выдавать согласно нормам, появились лекарства, выполнен косметический ремонт в душевых, в помещениях стало чище. «Чтобы закрепить результат, я и мои коллеги будем постоянно держать вопрос содержания постояльцев пансионата на контроле», – пообещала она.



