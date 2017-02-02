Суббота, 18 февраля 2017 года, № 17 Публично о личном с татьяной Собецкой

Искусство видеть и понимать картины Фото Евгения Носенко. Вечные ценности. Ничто не заменит живого знакомства с шедеврами изобразительного искусства.



Заведующая Мариупольским художественным музеем имени Архипа Куинджи Татьяна Були учит ценить талант и наслаждаться прекрасным Много ли вам известно людей, которые достигли того, о чем мечтали с самого детства? Тех, кто раз и навсегда выбрал дело всей своей жизни и ни разу не пожалел об этом? Которые с благодарностью судьбе вспоминают прожитые годы, но никогда не останавливаются на достигнутом, стремясь к еще более масштабной мечте? Сегодняшняя героиня нашей рубрики именно такой человек. Солнечное детство и интересная юность Детство маленькой Тани было солнечным в прямом и переносном смысле. Родилась она в селе Урзуф на берегу теплого Азовского моря в большой и дружной семье, в которой все любили и поддерживали друг друга. Рассказывает Татьяна Були: «Очень важно с самого юного возраста прививать детям любовь к малой родине и своей стране, истории, национальным традициям и культуре. Так делали мои родители, бабушки и дедушки – приазовские греки. Благодаря отцу, филологу и историку, собравшему дома отличную библиотеку, я с пяти лет увлеклась чтением. Став постарше, зачитывалась приключенческой литературой – книгами «Троянская война», «Приключения Одиссея», балладами о Робин Гуде, старинными русскими былинами…» Детское увлечение и определило весь дальнейший жизненный путь Татьяны. С удовольствием вспоминает она счастливые студенческие дни учебы на историческом факультете Донецкого государственного университета. Особенно запомнились поездки, к примеру, археологическая практика под Полтавой, во время которой довелось заниматься интереснейшими раскопками так называемого зольника (слои золы, насыщенные костями животных и остатками материальной культуры) VI – VIII веков до н.э. Находили наконечники стрел, фрагменты костных останков животных и осколки керамики того времени. Не менее запоминающейся стала музейная практика во Львове. Ежедневно студенты посещали по несколько музеев в городе и его окрестностях, побывали во многих великолепных дворцах и замках Западной Украины. Да и сама культурная столица Украины в начале 80-х годов прошлого столетия представляла собой настоящий музей под открытым небом – было на что посмотреть… Мечты сбываются По распределению Татьяна Були попала в наш город, работала преподавателем общественных дисциплин в техникуме горэлектротранспорта (ныне электромеханический техникум). Но самой заветной мечтой оставалось желание работать в музее. В то время в Мариуполе был единственный музей – краеведческий. Туда и пришла Татьяна с просьбой принять ее. Мечта сбылась. Два десятилетия Татьяна Юрьевна трудилась в отделе советской истории периода 1917 – 1941 гг. Писала статьи в газеты, принимала участие в создании фундаментальноговЂ‚исторического труда – книги «Мариуполь и его окрестности. Взгляд из XXI века». В 2005 году в нашем городе вновь был поднят вопрос о необходимости открытия художественного музея. В краеведческом музее создали отдел изобразительного искусства, который возглавила Татьяна Були. И только лишь спустя пять лет, 29 октября 2010 года, состоялось торжественное открытие Мариупольского художественного музея имени Архипа Куинджи. Рассказывает Татьяна Були: «Наша основная аудитория – люди среднего возраста и чуть старше. Есть мариупольцы, которые посещают музей каждый месяц. Они знают, что всякий раз увидят новые работы. В шести экспозиционных залах, расположенных на втором этаже, выставки меняются очень часто. На протяжении года проводится до двадцати показов. Это огромная работа, но она себя оправдывает. С каждым годом у нас все больше и больше гостей, что очень радует. Своеобразным рекордсменом по количеству посетителей стала выставка одной картины, когда в 2012 году мы впервые привезли в Мариуполь знаменитую «Лунную ночь на Днепре» Архипа Куинджи. На аудиоэкскурсии в сопровождении классической музыки тогда побывало в общей сложности порядка 10 тысяч человек». О выставках – настоящих и будущих В этом году в музее открылись сразу две новые экспозиции. Одна из них – выставка живописи и графики художников второй половины XIX – начала XX века, представленная почти полусотней полотен известных живописцев: Бродского, Рылова, Кустодиева, Петрова-Водкина, Остроумовой-Лебедевой, Фешина, Бурлюка и других авторов из собрания Бердянского художественного музея им. И.И. Бродского. В конце января музей представил экспозицию полотен мари­упольского художника, почетного гражданина Мариуполя Леонида Бондаренко. Есть договоренность с руководством Херсонского художественного музея именивЂ‚А.А. Шовкуненко о творческом сотрудничестве. Возможно, ценителей живописи ждет еще один сюрприз – экспозиция работ из фондов херсонских коллег. Доброй традицией стало проводить выставки не только профессиональных, но и самодеятельных художников. К каждому посетителю – свой подход Историк – не единственная специальность Татьяны Юрьевны. Еще во время учебы она получила диплом лектора- искусствоведа, заочно окончила эстетическое отделение Киевского национального университета. Проводить экскурсии для нее огромная радость и удовольствие. Рассказывает Татьяна Були: «Очень интересно общаться с посетителями музея. К каждому необходимо найти свой подход, сделать так, чтобы экскурсия не была скучной, монотонной. Малышам-дошкольникам желательно показать, как рассматривать картины и описывать то, что они увидели. Детям постарше, подросткам – рассказать о художнике, об истории создания картины, дать пищу для размышлений и вызвать желание узнать о живописи больше. Всех посетителей, независимо от возраста, нужно постараться научить непростому, но невероятно интересному искусству видеть и понимать картины». Дорогу осилит идущий Рассказывает Татьяна Були: «В нашем музее замечательная коллекция, более двух тысяч произведений – живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Хочется познакомить мариупольцев со всеми работами из наших запасников, теми шедеврами, которые еще не экспонировались. Однако проблема такого небольшого, «камерного» музея, как наш, – ограниченнаявЂ‚экспозиционная площадь, поэтому одновременно мы не можем показать большое количество полотен. У нас с коллегами есть мечта – иметь более обширный экспозиционный зал, лекцион­ный, помещение для творческих встреч, фондохранилище. Мы работаем над тем, чтобы наши планы были реализованы. Не теряем надежды, что мечта когда-нибудь осуществится…»